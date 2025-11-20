O2 Arena v područí koní: Čistá jízda Kellnerové
Multifunkční aréna v Libni hostí mnoho sportů a kulturních akcí. Od čtvrtka se v ní před zraky diváků prohání parkuristé na koních. Oči diváků samozřejmě vyhledávají pořadatelku Annu Kellnerovou.
Dcera zesnulého podnikatele Petra Kellnera a především pořadatelka parkurového turnaje Prague Playoffs 2025 Anna Kellnerová (28) vyjela včera do individuální soutěže CSI5. A rozhodně ji nezkonila! Ba naopak. Šlo o povedenou čistou jízdu na devítileté hnědce Kristalline des Bergeries.
Celkově obsadila 22. místo, úvodní klání ovládl její krajan Aleš Opatrný. „Dokázal jsem, že umím jezdit rychle. Vyšlo mi vše od první překážky až po poslední skok. Paráda, přesně tak jsem si to naplánoval,“ radoval se český vítěz.