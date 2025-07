Vlhová v slzách přiznala: Návrat je nereálný

Dlouhé měsíce vyhlíží fanoušci Petry Vlhové (30) návrat své hvězdy. Slavná sjezdařka ho ale prozatím není schopna. A co hůř... Sama připustila, že zranění z Jasné skutečně mohlo být poslední tečkou za její kariérou.

Petra se účastnila známého festivalu Pohoda, kde se účastnila diskuze se zpěvačkou Katarinou Koščovou a moderátorem Martinem Staněm. Pro Vlhovou uplynulé měsíce nebyly jednoduché. Na jaře musela podstoupit další operaci, protože se noha po zranění nehojila ideálně. Tehdy zároveň přiznala, že problémy s kolenem ji omezovaly v běžném životě. Přesto Petře řada lidí bez přestání klade otázku, kdy se bude moci vrátit na svahy. A tomuto tématu se nevyhnula ani na festivalu.

Lyžařku v tu chvíli přemohly emoce. Po pár slovech se ji zlomil hlas a dala se do pláče. „Je to pro mě velmi nereálné,“ hlesla. „Ale zároveň tomu stále věřím. Věřím, že se tam vrátím a dokážu vyhrát. A když to dokážu, můžu skončit,“ pravila. Publikum na to reagovalo potleskem ve stoje, což Petru velmi povzbudilo. „Jste super. Z toho budu žít následující měsíce. A o tom to je. Děkuji,“ dojalo ji.