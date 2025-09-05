Poslední sbohem zesnulé biatlonistce Dahlmeierové (†31): Utajený pohřeb bez těla

Autor: en
Utajený obřad
Lauřin pomníček.
Dahlmeierové láska – hory!
Do kostela mohli místní nosit svíčky hned po smrti. Na obřad ale nesměli.
S Laurou se naposledy rozloučili jen ti nejbližší.
Laura Dahlmeierová s Marinou Kraussovou
Laura Dahlmeierová s Marinou Kraussovou
Laura Dahlmeierová s Marinou Kraussovou
V horách zemřel i bývalý přítel Laury Dahlmeierové Robert.
Laura Dahlmeierová přinesla německému biatlonu řadu úspěchů
Na olympiádě v Pchjongčchangu vybojovala Laura Dahlmeierová dvě zlaté medaile
Laura Dahlmeierová se stala sedmkrát mistryní světa
Laura Dahlmeierová a Gabriela Soukalová na stupních vítězů během MS 2017
Laura Dahlmeierová a Gabriela Soukalová na stupních vítězů během MS 2017
Laura Dahlmeierová přinesla německému biatlonu řadu úspěchů
Laura Dahlmeierová, Gabriela Soukalová a Anais Chevalierová na stupních vítězů na MS 2017
Laura Dahlmeierová závodila v roce 2016 v Novém Městě na Moravě
Gabriela Soukalová a Laura Dahlmeierová, velké soupeřky, které se ale vzájemně respektovaly
Laura Dahlmeierová a Gabriela Soukalová na stupních vítězů v Novém Městě na Moravě v roce 2016
Gabriela Soukalová a její vzkaz Lauře Dahlmeierové.
Laura Dahlmeierová
Laura Dahlmeierová
Laura Dahlmeierová
Laura Dahlmeierová
Laura Dahlmeierová

Ani většina místních z 30tisícového městečka to nepostřehla. Rozloučení s tragicky zesnulou biatlonistkou Laurou Dahlmeierovou (†31) proběhlo za zavřenými dveřmi 11. srpna v jejím rodném Garmisch-Partenkirchenu.

Dojemný obřad se konal v kostele s výhledem na »třítisícovku« Zugspitze. Symbolicky, právě hory totiž biatlonové královně vzaly 28. července život. Smuteční řeč nepronesl nikdo ze členů rodiny, nýbrž farář.

O klasický pohřeb se každopádně nejednalo, tělo totiž po smrti zůstalo v Pákistánu, jak si Dahlmeierová přála. A provinční vlády Gilgit-Baltistánu v Karákoramu stále řeší, zda zde Laura opravdu bude ležet naždy.

Lauřin park

»Místňáci« hrdí na osobnost městečka každopádně nemusí smutnit. V Garmisch-Partenkirchenuse už nyní mohou s Laurou rozloučit u pomníčku a starostka Kochová potvrdila i přejmenování tamní zahrady: „Bude se jmenovat Park Laury Dahlmeierové.“

Lauřin pomníček.
Lauřin pomníček.

 

Témata:  blesksportLaura DahlmeierováGarmisch-PartenkirchenPákistánbiatlonistaZugspitze

Související články



Články odjinud