Poslední sbohem zesnulé biatlonistce Dahlmeierové (†31): Utajený pohřeb bez těla
Ani většina místních z 30tisícového městečka to nepostřehla. Rozloučení s tragicky zesnulou biatlonistkou Laurou Dahlmeierovou (†31) proběhlo za zavřenými dveřmi 11. srpna v jejím rodném Garmisch-Partenkirchenu.
Dojemný obřad se konal v kostele s výhledem na »třítisícovku« Zugspitze. Symbolicky, právě hory totiž biatlonové královně vzaly 28. července život. Smuteční řeč nepronesl nikdo ze členů rodiny, nýbrž farář.
O klasický pohřeb se každopádně nejednalo, tělo totiž po smrti zůstalo v Pákistánu, jak si Dahlmeierová přála. A provinční vlády Gilgit-Baltistánu v Karákoramu stále řeší, zda zde Laura opravdu bude ležet naždy.
Lauřin park
»Místňáci« hrdí na osobnost městečka každopádně nemusí smutnit. V Garmisch-Partenkirchenuse už nyní mohou s Laurou rozloučit u pomníčku a starostka Kochová potvrdila i přejmenování tamní zahrady: „Bude se jmenovat Park Laury Dahlmeierové.“