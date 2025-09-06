Florbalista Choma bojující s rakovinou: Nemoc se chová podivně! Nový pokus o zázrak
Celá země sleduje boj bývalého florbalového reprezentanta Adama Chomy (23). Veřejně se rve s rakovinou, která se u něj projevila zákeřným meduloblastomem, který se bohužel v těle dál rozšířil a statečnému bojovníkovi tak už podle odborníků nezbývá mnoho času.
Adam o svém stavu pravidelně informuje ve videích na sociálních sítích, aby šířil osvětu. Nyní se ozval z nemocnice, kde mu voperovali port, a vysvětlil, co se bude dít dál. „Nádor mi z mozku metastázoval do kostí, což se ale u tohoto typu neděje téměř vůbec. A pokud se to stane, tak pacienti často do dvou měsíců umírají. Já jsem výjimka, která to vzala dobře. Dostal jsem prášek na zastavení nemoci, a díky tomu se můj stav velmi zlepšil. To zlepšení ale není napořád. Tím, že mám rakovinu v kostech, tak se to nedá vyléčit,“ vysvětlil.
„Možná kousek štěstí nebo paradox je v tom, že mi to metastázovalo do kostí. Většinou meduloblastom metastázuje do orgánů. Klepu, já to mám jen v kostech. Je to velmi netypické,“ upozornil fanoušky. „Ptal jsem se doktora, kolik pacientů v historii do brněnské nemocnice s tímhle přišlo. Za celou historii onkologické nemocnice jsem první,“ překvapil.
Jeho případ je pro lékaře velkou záhadou. „Moje tělo je postižené, zvláštní. Dějí se věci, které by se dít neměly. Ať už, že jsem v 21 letech dostal nádor, který je dětský, nebo že to metastastázovalo do kostí, což se obvykle neděje,“ upozorňuje. Vzdát to ale přes špatnou prognózu nechce. „Dostal jsem nabídku na experimentální léčbu, tak proč ji nezkusit? Co tím ztratím?“ tázal se logicky.
Lékaři mu nyní podají radioaktivní látku a následně bude týden izolovaný na pokoji. „Budou ke mně moci pouze lidi ve skafandrech. Ta látka, kterou dostanu do žil, mi zabije úplně všechny buňky, které mám v kostní dřeni, jak ty rakovinné, tak ty nezasažené. V laboratoři pak lékaři mají mé zdravé buňky. Ty se pak pokusí dát do kostní dřeně,“ popsal, jak léčba funguje. Palce mu bude držet celá země...