Bez politických symbolů, požádal Hnilička brankáře před ZOH. Skromnost českou výhodou?
Zámořské týmy napěchované hvězdami NHL možná budou zírat, co se pro ně na únorové olympiádě chystá. „Ze stanu, kde jsou umístěné tréninkové kabiny, se půjde asi 150 metrů venkem do haly na zápas,“ přibližuje Milan Hnilička, co viděl na nedávné obhlídce Milána. Manažer hokejových reprezentací pro deník Sport a web iSport odkrývá zákulisí příprav na jedinečný turnaj v jedinečně skromných podmínkách. Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu>>>
Po dvanácti nekonečných letech, prvně od Soči 2014, se pod jednou střechou ve vzájemné řeži porovná absolutní hokejová špička. V televizních přenosech uvidíte nablýskanou show. Trochu jinak to bude vypadat v zázemí, které se bude lepit a utahovat do poslední chvíle před zahájením. Ale právě v tom Milan Hnilička spatřuje výhodu pro český tým, v základu teoreticky skromnějším než například kanadské či americké superstar.
Jak to po hokejové stránce vypadalo v Miláně při vaší poslední návštěvě?
„Na výjezdu byly přítomny téměř všechny hokejové federace, kterých se turnaj týká. Všichni jsme zůstali v úžasu, když nás vysadili asi kilometr od rozestavěné hokejové haly, roztáhli před námi plátno a řekli, že takhle nějak to bude vypadat, až to celé bude hotové. S Mirem Šatanem jsme vedle sebe stáli v blátě a koukali po sobě. To myslí vážně?“
Inspekční cesty bývají většinou o ladění detailů, že?
„Právě. Jdete do haly, podle umístění ve světovém žebříčku si vybíráte kabinu, prostory pro trenéry či kustody a s tím související další náležitosti. Já si na každém místě měřím čas cesty z kabiny na led, aby kluci věděli předem, kolik jim to zhruba zabere. Tady jsme viděli plátno.“
Pořadatelé horko těžko dodělávají milánskou arénu. Jsou na místě obavy?
„Upřímně, jsem hodně zvědavý na průběh turnaje ve druhé hale, kde budou fungovat naše děvčata.