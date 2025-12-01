Hvězda F1 a partner Bábíčkové Antonelli: Vyhrožují mu smrtí!
Pilot formule 1 Kimi Antonelli (19) patří mezi nejmladší jezdce v poli, ale nikdo ho nešetří. V rukavičkách s nim nejednají nejen soupeři, ale ani někteří fandové královny motosportu. Během nedělního závodu v Kataru stačila jedna chyba a talentovaný Ital schytává kritiku ze všech stran. Někteří dokonce zašli daleko za hranu a partnerovi Češky Elišky Bábíčkové vyhrožují smrtí!
O titul mistra světa formule 1 se bude bojovat až do poslední zatáčky a rozhodovat může každý bod! Tím důležitější bylo pro některé fanoušky Maxe Verstappena (28) nebo Oscara Piastriho (24), aby třetí aspirant na titul Lando Norris dojel na co nejnižší pozici a nabídl tak těmto dvěma jezdcům snížení svého bodového náskoku.
Britský závodník se během posledních kol závodu držel na páté příčce hned za italským jezdcem Kimim Antonellim. Mladík se sice snažil svůj čtvrtý flek ubránit, seč mu síly stačily, ale v jeden moment mu po výjezdu ze zatáčky podjela kola a Landovi se doslova klidil z cesty.
O situaci dostal ihned prostřednictvím radiové komunikace informaci úřadující mistr světa Max Verstappen. „Vypadalo to, jako kdyby Antonelli prostě uhnul a nechal Norrise jet,“ prohlásil do vysílačky inženýr Gianpiero Lambiase k situaci. Následné záběry z různých úhlů ale ukázaly že vyčistit Landovi prostor nebylo záměrem, ale pouhou chybou, ze které Norris vytěžil maximum.
Olej do ohně ale přilil poradce Verstappenovy stáje Helmut Marko (82): „Mávl na něj, aby projel. To bylo víc, než jasné.“ A v tu chvíli už Kimiho šéf Toto Wolff (53) viděl rudě. „Helmute, to je naprostý nesmysl! Mě opravdu udivuje, že něco takového vůbec říkáš. Bojujeme o druhé místo v šampionátu, což je pro nás důležité. Kimi bojuje o potenciální třetí místo. Jak hloupí musíte být, abyste něco takového vůbec řekli?" zlobil se boss Mercedesu.
Lambiase Wolffovi vysvětlil, že situaci neviděl a evidentně ho mrzelo, jakou bouři zasel. To už ale bylo pozdě. Na Kimiho se sesypaly urážky a nenávistné komentáře od lidí, kteří měli dojem, že Ital opravdu celou věc zosnoval záměrně. Některé měly i homofobní tón, jiní pisatelé klesli k urážkám smrtí. V této souvislosti se Mercedes rozhodl oslovit Mezinárodní automobilovou federaci. Red Bull mezitím vydal prohlášení, kterým se snaží způsobený poprask uhasit a vysvětlit, ale otázkou je, jak účinný tento krok bude...