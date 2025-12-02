Biatlonisté pění: Fraška s čísly
O první adventní neděli odstartoval Světový pohár v biatlonu, který má svou první zastávku v Östersundu. A hned na úvod se povedlo závodníky pořádně vytočit! Na vině totiž byla inovace s čísly, která ale přinesla podstatně horší výsledek než původní verze!
Nalepovací čísla na kombinézách závodníků některé pořádně naštvala! Místo, aby stejně jako v minulosti držela jako přibitá, někteří z účastníků dokonce doputovali do cíle bez nich. Cestou jim totiž odpadla!
„Myslím, že pochopili, že to byla katastrofa,“ vrtěl hlavou norský reprezentant a olympijský šampion Sturla Holm Laegreid při rozhovoru pro NRK. „Provedli to hodně špatně, doufám, že šlo jen o jednorázovou záležitost,“ věří.
Potíž nebyla jen v tom, že někteří závodníci končili závod bez čísla, ale především šlo o bezpečnost. Odpadlé kousky se totiž povalovaly na trati.
„Když jsme rozjetí, na trati toho moc nevidíme a je těžké se tomu vyhýbat. Myslím, že jsem jich pár čísel i přejel. Naštěstí se to stalo v pomalejších úsecích,“ řekl k potížím francouzský biatlonista Éric Perrot. Podle Itala Tommasa Giacomela navíc hrozí, že se věc přilepí na lyže a závodníci se zraní.
Biatlonová federace už problém intenzivně řeší a podle šéfa komunikace Christiana Winklera se pro příští týden pokouší dodavatelé vyrobit nová čísla, kterou budou držet lépe.