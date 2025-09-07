Netradiční kšeft s fotbalisty: Peníze nároďáku od Ujaflušiho bohaté lásky
Nároďák bude mít napříště obranu, skrz kterou neprojde ani noha. Svaz totiž před duelem kvalifi kace MS v Černé Hoře (skončil po uzávěrce) uzavřel kontrakt s fi rmou CS-Beton. Za prachy a s půvabným pozadím!
„Jmenuje se Petra a je to moje normální krásná žena. Tentokrát žádná modelka.“ Tohle řekl Blesku bývalý kapitán elitního výběru republiky Tomáš Ujfaluši (47) poté, co vyplenil ložnice herečky Ochotské a »modelíny« Vignerové. Ta žena, jež s ním putuje na golf, na horské túry i po historických památkách, je vskutku tuze atraktivní, a navíc velmi šikovná. Právě ona držela pero při podpisu sponzorské smlouvy s asociací.
Akcionářka
Brunetka Petra Čopová je jednatelkou rodinné společnosti CS-Beton se sídlem v Litoměřicích, s ročním obratem cirka 2 miliardy korun, v níž vlastní 20 procent akcií. Teď se stala i společnicí vládnoucí garnitury tuzemské kopané. „Spolupráci s českou fotbalovou reprezentací považujeme za naše klíčové strategické partnerství. Jako firma rosteme a významně se prosazujeme i v zahraničí, proto nám přijde logické rozšířit i naše marketingové a partnerské aktivity,“ prohlásila Čopová. Pak zapózovala s dresem a dala si vínko s generálním manažerem nároďáku Pavlem Nedvědem.
Reakce vtipálků: Na Chorvaty se šikne
Nebyli by to vtipálci z facebookového účtu Fanoušci defenzivního fotbalu, aby se nevyjádřili. Partnerství FAČR s CS-Beton vřele vítají. „Tak hlavně přidat hodně cementu, ať vydrží. Proti Chorvatům se bude hodit,“ připomínají utkání kvalifikace MS, které se bude hrát 9. října v Edenu. V Osijeku schytali Souček a spol. od Modričovy party nářez 1:5…