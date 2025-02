Fotbalové volby: zkusí to Poborský znovu? Na FAČR může jít i v jiné roli

Před bezmála čtyřmi lety se chtěl stát šéfem českého fotbalu a v přímém souboji vyzval Petra Fouska. Fotbalová legenda Karel Poborský v něm neuspěl (91:106 hlasů), ovšem na asociaci zůstal v roli vedoucího úseku mládeže, potažmo regionálních fotbalových akademií. To už dnes neplatí, na Strahově skončil a věnuje se kariéře komentátora a experta. Do nových, květnových voleb se zatím přihlásili čtyři kandidáti. Uvažuje Poborský o tom, že by se znovu ucházel o hlasy delegátů? A není možné, že by se na „větrnou hůrku“ vrátil v jiné roli?