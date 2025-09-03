Reprezentanti odletěli před bojem o MS pro angažmá: Haškův holubník
Trenér fotbalového národního mužstva Ivan Hašek (61) si jen tak do větru možná řekl: „Vždyť ti kluci jsou pořád někde v luftě!“ Ale reprezentace během kvalifikace o šampionát v zámoří přece není holubník!
Haškovy svěřence čeká už v pátek další zápas ve snaze vykopat vysněný postup na MS 2026 na hřišti Černé Hory. Ale první dny reprezentačního srazu fotbalisté ještě létali kvůli uzávěrce přestupů hlavou v oblacích – a někteří doslova a do písmene!
Křídelník Václav Černý (27) v pondělí večer přistál v Istanbulu, kde ho vítaly davy nadšených fanoušků Besiktase. Turecký klub bundesligovému Wolfsburgu zaplatil bratru 171 milionů korun a tamní doktoři ve špitále Altunizade si Čecha proklepli od hlavy až k patě: „Černý podstoupil krevní testy, byl vyšetřen na ortopedii, interně, ORL, chirurgii i kardiologii.“
To nováček Michal Beran (25) zvolil na kratší trasu Praha – Olomouc – Neředín vrtulník. Sigma středopolaře Jablonce získala za pro ni rekordních zhruba 73 »míčů«: „Jsem strašně moc rád, že to nakonec vyšlo a že tady můžu být.“
Nezbývá než doufat, že Haškovi chlapci nebudou z náročného cestování unavení a vletí s podobným nadšením na Černohorce!