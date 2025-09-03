Reprezentanti odletěli před bojem o MS pro angažmá: Haškův holubník

Autor: mib
Haškův holubník
Fotbaloví reprezentanti na prvním tréninku
Fotbaloví reprezentanti na prvním tréninku
Fotbaloví reprezentanti na prvním tréninku
Fotbaloví reprezentanti na prvním tréninku
Fotbaloví reprezentanti na prvním tréninku
Fotbaloví reprezentanti na prvním tréninku
Fotbaloví reprezentanti na prvním tréninku
Fotbaloví reprezentanti na prvním tréninku
Fotbaloví reprezentanti na prvním tréninku
Fotbaloví reprezentanti na prvním tréninku
Fotbaloví reprezentanti na prvním tréninku
Fotbaloví reprezentanti na prvním tréninku
Fotbaloví reprezentanti na prvním tréninku
Robin Hranáč na tréninku fotbalové reprezentace

Trenér fotbalového národního mužstva Ivan Hašek (61) si jen tak do větru možná řekl: „Vždyť ti kluci jsou pořád někde v luftě!“ Ale reprezentace během kvalifikace o šampionát v zámoří přece není holubník!

Haškovy svěřence čeká už v pátek další zápas ve snaze vykopat vysněný postup na MS 2026 na hřišti Černé Hory. Ale první dny reprezentačního srazu fotbalisté ještě létali kvůli uzávěrce přestupů hlavou v oblacích – a někteří doslova a do písmene!

Křídelník Václav Černý (27) v pondělí večer přistál v Istanbulu, kde ho vítaly davy nadšených fanoušků Besiktase. Turecký klub bundesligovému Wolfsburgu zaplatil bratru 171 milionů korun a tamní doktoři ve špitále Altunizade si Čecha proklepli od hlavy až k patě: „Černý podstoupil krevní testy, byl vyšetřen na ortopedii, interně, ORL, chirurgii i kardiologii.“

To nováček Michal Beran (25) zvolil na kratší trasu Praha – Olomouc – Neředín vrtulník. Sigma středopolaře Jablonce získala za pro ni rekordních zhruba 73 »míčů«: „Jsem strašně moc rád, že to nakonec vyšlo a že tady můžu být.“

Nezbývá než doufat, že Haškovi chlapci nebudou z náročného cestování unavení a vletí s podobným nadšením na Černohorce!

Fotbaloví reprezentanti na prvním tréninku
Fotbaloví reprezentanti na prvním tréninku

 

Témata:  fotbalblesksportČeská fotbalová reprezentacePrahaIvan HašekVáclav ČernýOlomoucWolfsburgIstanbulBeşiktaş JKMichal Beran

Související články



Články odjinud