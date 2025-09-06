Repre porazila Černou Horu: Kdo zářil a komu se nevedlo?

Autor: rau
  • Češi slaví gól Lukáše Červa

    Slyšeli jste tu šlupku? To spadl šutr Ivanovi Haškovi ze srdeční komory až do fuseklí. Výhrou v Černé Hoře (0:2) v kvalifikaci MS si patrně zachránil v kuloárech zhusta zpochybňovanou pozici šéfkouče reprezentace. Blesk vystavil jednotlivým hráčům vysvědčení a jedničkou se může pochlubit jen jeden kabrňák.

  • JINDŘICH STANĚK, známka 2

    Ani jeden jeho vozembouch nepřišel nazmar a ještě se po ráně Bulatoviče krásně proletěl.

    Jindřich Staněk

  • DAVID DOUDĚRA, známka 3

    V prvním poločase typický Douděra. Snažil se o centry. Sotva vyšel po poločase z kabiny, chytil se za stehno, zakřenil se a zavolal si »taxíka«.

    David Douděra

  • TOMÁŠ HOLEŠ, známka 3

    Nepřehlédnutelný blondýn v české obraně zářil jen kšticí. V defenzivě i útoku zahrál svůj standard.

    Tomáš Holeš

  • LADISLAV KREJČÍ, známka 3

    Až jednou bude někde v zimě na zasněžené roubence u krbu, musí zavolat Jovetiče. Ten mu zatápěl asi nejvíc.

    Ladislav Krejčí se ve skluzu snaží udržet míč na hřišti

  • JAROSLAV ZELENÝ, známka 3

    Komunista Šperk v báječných Báječných létech pod psa radil inženýru Vítkovi, aby byl vidět. Ze Zeleného by radost neměl.

    Jaroslav Zelený

  • TOMÁŠ SOUČEK, známka 3

     Vrtulník kapitána Suka tentokrát nevzlétl, i když pár vzdušných soubojů vyhrál. Jednou ohrozil Petkoviče.

    Tomáš Souček v utkání proti Ukrajině

  • LUKÁŠ ČERV, známka 2

    Jít na to z voleje znamená udělat něco okamžitě, bez přípravy improvizovaně a spontánně. Tak jako to udělal ve 4. minutě, A byl z toho gól roku.

    Lukáš Červ se proti Černé Hoře trefil nádherně

  • VASIL KUŠEJ, známka 3

    Nejmenší hráč vlétl na plac jako vosa na malinovku. Černohorce otravoval. Ale jen 45 minut, než ho Hašek vystřídal.

    Čeští reprezentanti (zleva) Vasil Kušej a Lukáš Provod se radí v kvalifikačním utkání

  • PAVEL ŠULC, známka 3

    Místo aby dal v tutovce gól, orazítkoval břevno jako úřednice na podatelně krajského úřadu středočeského kraje.

    Pavel Šulc

  • LUKÁŠ PROVOD, známka 1

     V prvním poločase způsobil v obraně soupeře nejeden průvan. Vichr z hor ale v Podgorici později ustál.

    Lukáš Provod

  • PATRIK SCHICK, známka 3

    V tutovce po výzvě Provoda trefil ve skluzu jen strnulého gólmana, z pohotové dorážky hlavou minul. Pak se tak nějak vypařil.

    Patrik Schick

  • ROBIN HRANÁČ, známka 3

    Než se po pauze uvelebil na střídačce náhradníků, vystřídal Douděru. Podle toho to pak vypadalo.

    Robin Hranáč

  • VÁCLAV ČERNÝ, známka 3

    Fotbalista je. Umí vystrčit drápek. Při bombě ze střední vzdálenosti mu chybělo jen víc štěstí. Stejně jako na konci při trestňáku. Pak to ale přišlo.

    Český reprezentant Václav Černý

  • TOMÁŠ CHORÝ 3

    Vyměnil Schicka a dostal se fajnové šance, jenže pravačkou by přestřelil i Řip.

    Pozn.: Kuchta a Sadílek nehodnoceni, neodehráli dostatečný počet minut.

    Tomáš Chorý během zápasu proti Černé Hoře

Témata:  fotbalČeskoreprezentaceČerná HoraPodgorica

Související články

Články odjinud