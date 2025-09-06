Repre porazila Černou Horu: Kdo zářil a komu se nevedlo?

Slyšeli jste tu šlupku? To spadl šutr Ivanovi Haškovi ze srdeční komory až do fuseklí. Výhrou v Černé Hoře (0:2) v kvalifikaci MS si patrně zachránil v kuloárech zhusta zpochybňovanou pozici šéfkouče reprezentace. Blesk vystavil jednotlivým hráčům vysvědčení a jedničkou se může pochlubit jen jeden kabrňák.
JINDŘICH STANĚK, známka 2
Ani jeden jeho vozembouch nepřišel nazmar a ještě se po ráně Bulatoviče krásně proletěl.
DAVID DOUDĚRA, známka 3
V prvním poločase typický Douděra. Snažil se o centry. Sotva vyšel po poločase z kabiny, chytil se za stehno, zakřenil se a zavolal si »taxíka«.
TOMÁŠ HOLEŠ, známka 3
Nepřehlédnutelný blondýn v české obraně zářil jen kšticí. V defenzivě i útoku zahrál svůj standard.
LADISLAV KREJČÍ, známka 3
Až jednou bude někde v zimě na zasněžené roubence u krbu, musí zavolat Jovetiče. Ten mu zatápěl asi nejvíc.
JAROSLAV ZELENÝ, známka 3
Komunista Šperk v báječných Báječných létech pod psa radil inženýru Vítkovi, aby byl vidět. Ze Zeleného by radost neměl.
TOMÁŠ SOUČEK, známka 3
Vrtulník kapitána Suka tentokrát nevzlétl, i když pár vzdušných soubojů vyhrál. Jednou ohrozil Petkoviče.
LUKÁŠ ČERV, známka 2
Jít na to z voleje znamená udělat něco okamžitě, bez přípravy improvizovaně a spontánně. Tak jako to udělal ve 4. minutě, A byl z toho gól roku.
VASIL KUŠEJ, známka 3
Nejmenší hráč vlétl na plac jako vosa na malinovku. Černohorce otravoval. Ale jen 45 minut, než ho Hašek vystřídal.
PAVEL ŠULC, známka 3
Místo aby dal v tutovce gól, orazítkoval břevno jako úřednice na podatelně krajského úřadu středočeského kraje.
LUKÁŠ PROVOD, známka 1
V prvním poločase způsobil v obraně soupeře nejeden průvan. Vichr z hor ale v Podgorici později ustál.
PATRIK SCHICK, známka 3
V tutovce po výzvě Provoda trefil ve skluzu jen strnulého gólmana, z pohotové dorážky hlavou minul. Pak se tak nějak vypařil.
ROBIN HRANÁČ, známka 3
Než se po pauze uvelebil na střídačce náhradníků, vystřídal Douděru. Podle toho to pak vypadalo.
VÁCLAV ČERNÝ, známka 3
Fotbalista je. Umí vystrčit drápek. Při bombě ze střední vzdálenosti mu chybělo jen víc štěstí. Stejně jako na konci při trestňáku. Pak to ale přišlo.
TOMÁŠ CHORÝ 3
Vyměnil Schicka a dostal se fajnové šance, jenže pravačkou by přestřelil i Řip.
Pozn.: Kuchta a Sadílek nehodnoceni, neodehráli dostatečný počet minut.
Repre porazila Černou Horu: Kdo zářil a komu se nevedlo?
Témata: fotbal, Česko, reprezentace, Černá Hora, Podgorica