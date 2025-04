Rytíři s novým majitelem do toho šlapou! Inzerát pro Červenku?

Sice je ještě pořád duben, ale aprílové žertíky už proběhly, ne?! Extraligoví Rytíři spolumajitele Jágra a šéfa Plekance přesto zalaškovali s fanoušky ohledně nové posily.

Kladno poté, co od tamní ikony Jaromíra Jágra (53) před koncem základní části většinu akcií klubu koupil podnikatel Tomáš Drastil (45), do toho šlape. Vedení angažovalo slavného odchovance Tomáše Plekance (42) na pozici sportovního ředitele, jenž před další sezonou poptává novou pracovní sílu.

Rytíři si podali z legrace inzerát, v němž hledali posilu do prvních dvou útoků A-týmu, která by měla splňovat následující: „Věříš, že Kladno je hlavní město vesmíru. Musíš přežít týden tréninkového plánu Jaromíra Jágra. Umíš říct »pivo« minimálně ve třech jazycích. Musíš umět střílet do vinglu i se zavřenýma očima.“

Výpověď

Byť konkurz nakonec vyhrál Švýcar Audette, hokejoví nadšenci přišli s nečekaným zájemcem: Romanem Červenkou (39), který má v Pardubicích smlouvu garantující plat přes milion kaček! Podle informací Blesku to nemusí být úplný výmysl, hvězda už prý v Dynamu miliardáře Dědka dala výpověď. Ostatně kvůli manželské krizi s Veronikou (34) se navíc kapitán loňských mistrů světa nemusí vázat na konkrétní město – a klidně se stěhovat blíž rodné Praze.

Už dříve se spekulovalo, že Kladno oslovilo sparťana Vladimíra Sobotku (37), bývalého »Červusova« parťáka ze Slavie. Ten sice dělal, že nic neví, ale tohle by ho mohlo zviklat. A až se vrátí do rachoty i dovolenkující Jarda, jistě by s otevřenou náručí velkého kamaráda přivítal.