Siniaková a Krejčíková zase spolu: Hele, já tě chci
V listopadu 2023 vybafla Kateřina Siniaková (29) na Barboru Krejčíkovou (29): „Hele, já už tě nechci.“ Veleúspěšný tenisový pár se rozešel, ovšem už je zase na hromádce.
„Bylo to pro mě překvapení. Ne, že ne,“ přiznala tehdy Krejčíková. „Chtěla jsem malou změnu,“ vysvětlovala Siniaková. Nyní však oznámila: „Velké turnaje budu hrát dál s Taylor Townsendovou, ale ona v Soulu nebude, takže tam budu s Bárou.“
Čili od 15. září spolu začnou v Koreji navazovat na sedm společných grandslamových titulů a olympijské zlato.
