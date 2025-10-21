Předplatné

Szikszay při své premiéře v aktuální sezoně nepřesvědčil. Co vyloučení Ramíreze?

Video placeholder
Zlatá píšťalka: Majer si stěžoval zbytečně. Slavia reklamovala dvě penalty, ale… • Zdroj: isport.cz
Eric Ramírez byl ve druhé půli vyloučen
Rozhodčí Dominik Starý řídil utkání Slovácka se Spartou
Rozhodčí Dominik Starý řídil utkání Slovácka se Spartou
Fotbalisté Sparty remizovali 0:0 se Slováckem
Fotbalová liga po reprezentační pauze fanouškům pohledné ofenzivní hry radost neudělala. Jak ale 12. kolo Chance Ligy vypadalo z pohledu rozhodčích? Tasily se dvě červené karty, v akci byl tradičně i VAR. Jak si vedli všichni sudí, se dozvíte v tradiční anketě Zlatá píšťalka. 

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

