Oslavenkyně Navrátilová: Dřina a mejdan

Šla si zacvičit do fitka, mezitím jí její sexy manželka Julia přichystala s přáteli parádní oslavu. Tak vypadal narozeninový den tenisové ikony Martiny Navrátilové, která slavila 69 let.

A byl to povedený mejdan! Martina byla ze všech gratulací dojatá, Lemigovová ji láskyplně opečovávala a v jednom kuse pusinkovala.

„Když je to skutečné, nemusíte to dokazovat!“ vzkázala někdejší miss Sovětského svazu. Ta se snaží, seč může, všechny přesvědčit, že letní zprávy o její nevěře byly jen fámy. A podle toho, jak se s Martinou k sobě tulily, není už na nebi žádný mráček.

