Tři stehy a mraky vtipů… Haaland vs. dveře 0:1
»Popral se« s reprezentačním autobusem! Fotbalový střelec Erling Haaland (25) dal za Norsko gól proti Finsku (1:0), což je normální – mnohem větší rozruch tak vzbudil jeho zmuchlaný ret.
„Haaland versus dveře autobusu… Vítěz je jen jeden,“ vtipkoval u své fotky s nateklým rtem. Jeho ránu prý spravily tři stehy. „Ty dveře by zasloužily červenou kartu!“ míní žertující fanoušci. Další zmínil, že mu to určitě udělal spoluhráč Odegaard. „Správně,“ zachoval si Erling dobrou náladu.
