Egyptský král vládne všem, i Haalandovi káže. Jak dopadne šlágr?

No, vlastně je nepatrně znát, že už to není ten top top nejočekávanější šlágr, což mohu demonstrovat na rozhodnutí našich francouzských kolegů z CANAL+, kteří k těm největším bitvám připravují velkolepé studio přímo ze stadionu. Tentokrát se rozhodli, že tak neučiní, vzhledem k výše uvedenému faktu, tedy že nejde o vzájemný duel o první příčku.

Nicméně my střetnutí City s Liverpoolem navštívíme, spolu s kolegou Markem Skáčikem vyrážíme reportovat (a vezmeme to v sobotu přes utkání Arsenalu s West Hamem). Pořád je to pro nás „massive game“. A hlavně, devadesát minut na Etihad Stadium může nabídnout odpovědi na některé otázky.

Jednou z nich je, zda City navážou na podařený zápas s Newcastlem (4:0), nebo se potvrdí, že na tu nejužší elitu aktuálně nestačí (debakl na Arsenalu a prohry s Realem v Lize mistrů).

Zjistíme, jestli se prodlouží výsledkový i herní útlum Liverpoolu, nebo se dosavadní lídr Premier League probere a zvládne zápas na stadionu Etihad, kde z posledních 15 utkání vyhrál jen jediný, v listopadu 2015.

A taky nabídne odpověď na to, zda Mohamed Salah potvrdí svou mimořádnou střeleckou formu. V posledních sedmi soutěžních duelech se vždy minimálně jednou prosadil. Od posledního vzájemného duelu se City (1. 12.) skóroval sedmnáctkrát v osmnácti zápasech.

Asi nejpůsobivější je jeho statistika v součtu gólů a asistencí (24+15). Celkově jich má na kontě 39, což jej už teď řadí v historické tabulce na sedmé místo. K dispozici však má ještě 12 startů, takže rekord Alana Shearera a Andyho Colea (47 bodů, ovšem v sezonách, kdy se hrálo 42 kol) je v ohrožení.

Ale manažera Liverpoolu Arneho Slota tento milník momentálně netrápí. Spíš přemýšlí nad tím, jak probudit další střelce, protože s výjimkou Codyho Gakpa se ostatní trápí s produktivitou. Darwin Núňez a Diogo Jota se od začátku letošního roku trefili jen dvakrát, Luis Díaz a Federico Chiesa jen jednou. A pokud si chtějí „Reds“ udržet komfortní bodový náskok, musí se přidat i ostatní.

V Manchesteru City řeší jiné starosti, především panuje nejistota, jestli bude schopen nastoupit Erling Haaland, který se zranil v závěru utkání proti Newcastlu a odvetu Ligy mistrů sledoval jen z pozice náhradníka. Zápas s Realem potvrdil, jak moc jim v případě absence schází.

Pokud se uzdraví, uvidíme souboj dvou nejlepších kanonýrů, kteří dominují většině střeleckých statistik. Ve vzájemném srovnání vychází jednoznačně lépe „egyptský král“ Salah. Ovšem u těch největších šlágrů nikdy nemáte jistotu, jestli se naplní papírové předpoklady.

To zjistíme v neděli od 17.30 a jen připomínám, že studio Match Time startuje o půl hodiny dříve. V sobotu si pak můžete užít dvojnásobnou porci studia (od 15:30), nejprve k utkání Arsenalu s West Hamem a poté Aston Villa-Chelsea.