Haalandův gen? Ne, Prekop! Trpišovský: Vysněná posila, podobně jako Kušej
Ano, závěrečný den přestupového období je sice na českém trhu až v pondělí 8. září, pro ty největší kluby ale takový menší tzv. „deadline day“ už uplynul. S uzavřením evropských soupisek totiž musela své přestupy rychle dotáhnout Slavia, Sparta, Plzeň i Olomouc, což ovlivnilo celou řadu dalších klubů. Především Baník, který do poslední chvíle jednal s mistrem ligy o Eriku Prekopovi, který nakonec do Edenu opravdu zamířil. Opačným směrem půjde Ondřej Kričfaluši.
Pozice útočníka byla od začátku přípravy ve Slavii místem, kde by Jindřich Trpišovský rád uvítal třetího hráče. Vše se celkem turbulentně vyvíjelo. Panem X měl být Jan Kliment, pak se zranil, Slavia ho chtěla i tak, Sigma zase požadovala příliš peněz. Chorý se vykartoval, nevyšel slovenský útočník Tomáš Bobček a nakonec ani Haalandův bratranec Johannes Braut Brunes. Seriál plný zvratů.
Norský střelec si mínil přestup z Rakówa do Prahy hodně nahlas vydupat. „Před klíčovým zápasem v předkole Konferenční ligy si vymýšlel zranění, aby nemusel nastoupit. Choval se strašně,“ prozradil Sportu polský novinář Kamil Głębocki, který zároveň potvrdil, že šlo o jedinou nabídku, kterou měl hráč na stole.
Ani to ale tvrdého kouče Marka Papszuna nepřesvědčilo, aby střelce se slavnými geny pustil. Vedení Čenstochové za Brunese šponovalo cenu až na 7 milionů eur a tam slávistický zájem zmizel. Byť některá česká média psala o dokončené dohodě. Nebo dokonce dotáhnutém příchodu uruguayského Andrése Ferrariho. Nic z toho nebylo pravdou. A čas tikal.
Last minute akce Prekop
O to víc energie klub vložil do Erika Prekopa, už mnohem dříve vyhlédnutý cíl z Baníku. Krach Brunese údajně nic nezměnil, do Slavie měli zamířit oba. Ohledně slovenského útočníka ale byla situace ještě komplikovanější. Baník je po odchodech a nedávných výsledcích v nezáviděníhodné pozici, a tak se nechtěl smířit s tím, že pošle další klíčovou oporu pryč za „drobné“.
Kromě peněz požadoval jako náhradu především mládežnického reprezentanta Ondřeje Kričfalušiho, k tomu ukázal i na Davida Planku, karvinského střeďáka podchyceného Slavií. „Můžu potvrdit, že nás Baník kontaktoval,“ potvrdil Sportu už v odpoledních hodinách hráčův agent Karol Kisel. Kričfaluši v pozdních večerních hodinách na ostravskou nabídku kývl.
Prekopovi se tak splnil sen. „Byly to náročné dny, v koutku duše jsem doufal, že jednání dospějí ke zdárnému konci. Teď tu sedím a jsem moc rád, že všechno klaplo,“ líčil po nedělní prohře v Olomouci Prekop první slávistický neúspěšný pokus o zisk jeho služeb.
A právě v pondělí pozdě večer mělo mezi šéfy dojít ke konsensu, v úterý se pak řešily detaily. Zamotaná a tvrdá jednání vyústila vysněným řešením – zanedlouho osmadvacetiletý tvrďák si zahraje Ligu mistrů.
„Erika jsme sledovali opravdu dlouho, patřil mezi naše vysněné posily. Jeho typologie dokonale zapadá do našeho způsobu hry. Společně s Muhammedem Chamem budou posilami, které nám pomohou zvládat cíle a náročnost letošní sezony,“ popsal Trpišovský pro slávistický web.
„Má skvělou hru zády k bráně, osobní souboje a útočnou hlavu, což dokazoval v Bohemce, Hradci i Baníku. Věřím, že to bude podobná posila v rozběhnuté sezoně, jako když přišel Vasil Kušej z Mladé Boleslavi,“ dodal trenér, když bylo vše hotovo.
Budou Kričfalušiho následovat další?
V průběhu úterý prošel Prekop zdravotní prohlídkou, a jak informoval web iSport.cz, už zhruba kolem čtvrté hodiny odpolední se v Edenu fotil s číslem 31 na dresu. Ale to ještě nebyly rozmotány všechny konce uzlu, čekalo se, jak dopadnou navázaná jednání.
Kromě Kričfalušiho, na kterého v tu dobu stála v Edenu i šedesátimilionová nabídka (včetně bonusů) z Liberce, se mluvilo s několika aktéry najednou, ve hře byl i Ondřej Zmrzlý, kterému klub umožnil hledat si angažmá, Filip Šancl, Giannis-Fivos Botos či Filip Vecheta.
Je klidně ještě možné, že Kričfalušiho nějaký ze všech výše zmíněných hráčů bude následovat. Dveře z Prahy do Ostravy jsou nyní otevřené, vše se ale dosud nestihlo upéct. Jisté je, že Slezané musejí sehnat forvarda.
Tím hon na posily do Ligy mistrů skončil. Kdokoliv nyní vršovický klub posílí, Evropa se ho týkat nebude. Dá se tak předpokládat, že už se v Edenu bude jednat jen o přestupech ven. Omezená místa na soupisce Ligy mistrů totiž znamenají „černé Petry“ pro některé z hráčů. Podle informací Sportu se například přes Ondřeje Zmrzlého prorval Youssoupha Mbodji, místo dost možná nezbylo právě ani na Giannise-Fivose Botose. Definitivně se uvidí ve středu, kdy klub svůj seznam zveřejní.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|19
|2
Slavia
|7
|5
|2
|0
|15:5
|17
|3
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|5:3
|13
|5
Zlín
|7
|4
|1
|2
|10:8
|13
|6
Plzeň
|7
|3
|3
|1
|15:7
|12
|7
Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|8
Liberec
|7
|2
|2
|3
|9:10
|8
|9
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11
Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13
Ostrava
|5
|1
|1
|3
|4:5
|4
|14
Ml. Boleslav
|6
|1
|1
|4
|11:19
|4
|15
Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu