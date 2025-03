City mění pravidla! Staví impérium, Haaland se blíží Ronaldovi s Messim

Erling Haaland není jen symbolem Manchesteru City. Stává se ukazatelem nové éry, kde se hráčská hodnota neměří výhradně góly, ale i vlivem a marketingovým dosahem. Megasmlouva do roku 2034 v době, kdy loajalita vydrží sotva na jednu pětiletku? To není pouze odvážné gesto. Je to průlomový krok k modelu, kde hvězdy nejsou komoditou na přestupovém trhu, ale pevnými pilíři klubové identity. City mu nedává jen dres, dává mu budoucnost – a zároveň ji od něj kupuje. Je to nastupující směr? Inovace, která změní byznysové strategie, technologické přístupy, způsoby propagace i rovnováhu moci?