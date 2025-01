Rekordní smlouva pro Haalanda. NEJ plat v Anglii a podpis na 9,5 roku

Norský zabiják se upsal klubu z Manchesteru až do června 2034. Ze smlouvy si také nechal vyjmout všechny výstupní klauzule. Přesná částka se u podobných kontraktů neoznamuje, ale Haaland by podle uznávaného novináře Davida Ornsteina z The Athletic měl být jedním z nejlépe vydělávajících sportovců v historii.

Jiné servery spekulují o základní částce 500 tisíc liber (15 milionů korun) týdně, čímž by se stal nejlépe placeným hráčem v historii anglického fotbalu. „Všichni v klubu jsou absolutně nadšení, že Erling podepsal novou smlouvu. Fakt, že ji podepsal na tak dlouhou dobu, ukazuje silnou vazbu mezi ním a klubem,“ libuje si sportovní ředitel Manchesteru City Txiki Begiristain.

Od příchodu na severozápad Anglie v létě 2022 se Haaland okamžitě zařadil mezi nejdůležitější články týmu. V bledě modrém dresu už nasázel 111 gólů ve 126 zápasech, překonal řadu střeleckých rekordů a zvedl nad hlavu trofeje pro vítěze Ligy mistrů, Premier League (dvakrát) i FA Cupu. „Chci se dál zlepšovat a odvádět co nejlepší práci, abych pomohl týmu dosáhnout dalších úspěchů,“ řekl po podpisu smlouvy typicky strohý 24letý útočník.

Podpisem nejdelšího kontraktu v historii anglického fotbalu tak Manchester City jasně vyslal vzkaz, kolem koho plánuje stavět svou budoucnost. A rozhodnutí klubu dává smysl. Lepšího hroťáka na světě nenajdete a terminátor Haaland má ty nejlepší fotbalové roky stále před sebou. Podle serveru Transfermarkt jde o vůbec nejdražšího hráče na světě s cenou 200 milionů eur (5 miliard korun).

Pokud urostlý Nor současnou smlouvu dodrží až do konce a bude přidávat po dvaceti ligových brankách za sezonu, což je pro něj spíš podprůměrné číslo, překoná historický rekord Alana Shearera v počtu gólů v Premier League. „Během svého působení tady udělal obrovský dojem. Jeho úžasná čísla a překonané rekordy hovoří samy za sebe,“ oceňuje svůj největší poklad Begiristain.

Další posílení City

Ze všech evropských velkoklubů jsou pak Cityzens na přestupovém trhu nejaktivnější. Zranění držitele Zlatého míče Rodriho a další problémy v týmu přinesly velký pokles formy, a tak se v posledních letech prakticky bezchybný stroj Pepa Guardioly rázem zasekl.

Okysličení kádru proto přichází okamžitě. Trable v zadních řadách by měli vyřešit mladí stopeři. Dvacetiletý Uzbek Abdukodir Khusanov přichází z francouzského Lens a tým posílí také osmnáctiletý Brazilec Vitor Reis z Palmeiras. City za každého z nich zaplatí zhruba 40 milionů eur (1 miliardu korun).

Ofenzivní sílu týmu by pak měl zvednout egyptský útočník Omar Marmúš z Frankfurtu. Kluby se v posledních dnech podle zahraničních médií dohodly na přestupu za sumu kolem 70 milionů eur (1,8 miliardy korun) a z Marmúše se tak stane jeden z nejdražších hráčů tohoto přestupového období.

Do nedělního ligového klání proti Ipswichi ještě žádná z posil pravděpodobně nezasáhne, ale v jarní fázi sezony by měli zachránit zatím zpackanou sezonu, v níž se modrý klub z Manchesteru nachází až na šestém místě Premier League a šance na obhajobu titulu už se zdá minimální. Přesto je ještě rozhodně o co hrát, ať už o místo v příštím ročníku Ligy mistrů, nebo trofeje jako FA Cup či právě Champions League.