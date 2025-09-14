Lyžařka Zuzulová se znova vdala: Takhle vypadá její hnízdečko lásky
Slovenská lyžařka Veronika Zuzulová (41) se spolu se svým francouzským partnerem Gasperdem Vallettem (39) po třech letech vztahu rozhodla zpečetit lásku manželským slibem. Loni dala nahlédnout do útulného bydlení pod nejvyšší evropskou horou, kde spokojená rodinka žije...
Minulý víkend se u Veroniky Zuzulové nesl ve znamení veselky. ANO si řekla spolu se svým snoubencem Gaspardem Vallettem a vzhledem k tomu, že oba milují hory, není překvapením, že se rozhodli tento velký den uspořádat právě v horském prostředí poblíž hory Mont Blanc. Střípky ze svatby pak Slovenka, která vizáží připomínala vílu, sdílela na sociálních sítích a poskytla tak fanouškům ochutnávku ze své neobyčejné svatby.
Alpské štíty jsou ostatně pro Veroniku a její rodinu domovem. Před několika měsíci dala při setkání s redakcí webu Šport24.sk nahlédnout do svého bydlení. V tom je podstatným prvkem dřevo. Kromě oken a doplňků se pár tento materiál rozhodl využít také na jednu ze zdí v obýváku, který je propojen s jídelnou. Kuchyni pak vévodí ostrůvek, díky kterému má stříbrná medailistka z MS 2016 dění v místnosti hezky na očích.
Rodina Veroniky je poměrně početná. Její muž Gaspard má z předešlého vztahu dva syny, sama slovenská lyžařka má z předešlého manželství syna Julesa. Loni se dvojici narodil syn Aksel. „Já jsem vždycky chtěla velkou rodinu, i když jsou to mělé děti a je s nimi dost práce, je to zároveň i dost radosti. Doufali jsme v holčičku, ale potom jsme si řekli, že je hlavní, aby bylo miminko zdraví. A co by chudáček holčička vlastně s těmi třemi kluky dělala,“ smála se Zuzulová loni, když se připravovala na porod.