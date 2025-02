Strachová nabádá: Lyžujte ohleduplně. A bez alkoholu! Pozor na vybavení

Lidi, buďte na sjezdovkách opatrní! Důležitý vzkaz od Šárky Strachové, lyžařské šampionky. Mluví z ní zkušenosti z poslední doby, kdy si vyrazila s rodinou jen tak pro radost zalyžovat. Jako třeba o Vánocích do Rakouska. Na přeplněných sjezdovkách to nebyl zrovna idylický zážitek, spíš stres. Především z obav o bezpečí šestileté dcerky Emy. Lyžaře tedy před jarními prázdninami vybízí k obezřetnosti i k tomu, aby měli pořádnou výbavu a správně nachystané lyže.

Někdy to není ani tak lyžování. Spíš kličkování a obavy ze srážky. „Chybí vzájemná ohleduplnost a tolerance. Člověk se čím dál častěji dostává do velmi nebezpečných situací,“ varuje slalomová královna, která během kariéry moc podobných situací nezažila.

Protože v době, kdy jí končil trénink, začala teprve přicházet lyžařská veřejnost. „Nebo jsme vždycky jezdili na části sjezdovky, která byla uzavřená,“ vybavuje si Strachová, která apeluje, aby lyžaři v žádném případě nepřeceňovali svoje síly.

„Na sjezdovce se setkává hrozně moc odlišných úrovní a rychlostí. Od dětí, začátečníků, přes výkonnostní lyžaře. A bohužel i ti, kteří si myslí, že jsou dobří lyžaři, ale zdaleka to nemají pod kontrolou,“ všímá si Strachová s tím, že si dospělý chlap, který s výbavou může vážit hodně přes sto kilogramů, nedokáže představit, jaké následky může mít srážka s malým dítětem.

Strachová: Jako kdyby vás srazil skútr

„Je to stejný, jako kdyby vás srazil skútr, který jezdí po silnici. Natož, když se srazí dva dospělí,“ tvrdí Strachová, která byla několikrát svědkem situace, kdy se někdo z lyžařů jenom o kousek vyhnul její dcerce.

„Bylo to vždycky jen tak tak. Jenže jak si někdo, kdo jede jako blázen, může být tak jistý, že mu ten jeho manévr vyjde? Co když zatočí o kousek později? Nebo zabrzdí o pár metrů později? Přijde hrozný malér,“ upozorňuje Strachová. „Jestli se někdo chce vysekat, tak ať, když si zahrává… Ale nejhorší je, že může někoho zranit,“ dodává.

Zvlášť, pokud někdo z podobných lyžařů během dne navštíví restauraci a k obědu si dá alkoholický nápoj. Stačí grog nebo svařák. Nemluvě o pozdním odpoledni, kdy lidé sjíždějí dolů z populárních Après ski… „I během dne je vidět, jak si lyžaři normálně dávají panáky. Ale už i malé množství alkoholu má negativní vliv na naše reakce a na motoriku,“ upozorňuje lyžařská královna, která se podílí na novém podcastu Branky, děti, rodiče, který se věnuje sportování dětí.

Dalším častým nešvarem je, když někdo z lyžařů zastaví pod hranou. Takže ten, kdo jede seshora, ho nemá šanci vidět. Každý by se měl navíc rozhlédnout, když třeba vyjíždí z lesa. Nebo rozhodně není dobrý nápad zastavit zničehonic uprostřed sjezdovky.

Nepodceňujte výbavu!

Apeluje také na to, aby lyžaři nepodceňovali výbavu. „Na lyže přijedou krásným drahým autem, je vidět, že o peníze nemají nouzi. Ale když pak když vidím, na čem jezdí a co mají na hlavě,“ kroutí hlavou. Právě bezpečná helma, páteřák a dobře seřízené lyže jsou základ.

O tohle všechno se postará třeba návštěva obchodů Endorphin Republic. Právě bývalá lyžařská královna je jejich ambasadorkou. „U nás si lidé vyberou, co potřebují, za přijatelné ceny. Obslouží je navíc naši odborníci, na které je spolehnutí,“ říká Strachová.

Protože vyškolený personál je zárukou, že dokáže dobře poradit. Zvlášť, pokud jde o helmy, nebo o brýle. Helmy musí dobře padnout, je třeba vybrat správnou velikost. U brýlí jsou zase velmi důležitá skla. „Protože pokud přes ně lyžař špatně vidí, nerozezná terénní nerovnosti a může zranit nejenom sebe, ale i někoho dalšího,“ upozorňuje Strachová.

Důležité jsou i páteřáky, tedy chrániče páteře. Ty by podle ní měli využívat i dospělí. „Když si jdu zalyžovat sama, určitě si ho beru. Jenom když jdu s Emou a spíš na ní dohlížím, jedu bez něj,“ prozrazuje mistryně světa ve slalomu a majitelka olympijské medaile.

Podstatná pro bezpečnost je rovněž příprava lyží. Každý by si měl v odborném servisu, který zajišťuje rovněž síť prodejen Endorphin Republic, nechat především správně nastavit vázání. Záleží na hmotnosti každého lyžaře i na jeho schopnostech. „Nikdo přece nechce, aby mu lyže vypnula, když nemá. A naopak by měla vypnout, když je to potřeba. Správný servis vám ochrání zdraví,“ nabádá Strachová.

S tím souvisí i správné nabroušení hran. Pokud si je někdo nabrousí neodborně, může se stát, že se mu hrany kousnou a i z toho vyplývají velmi nebezpečné pády. „A když je má naopak nabroušené málo, na ledových plotnách nezatočí,“ upozorňuje majitelka čtyř medailí z mistrovství světa.

Pokud budou všichni jezdit ohleduplně a nebudou přeceňovat síly, sjezdovky budou mnohem bezpečnější. Zvlášť teď, když začínají jarní prázdniny.