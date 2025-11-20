Okouzlující láska lídra MS F1 Norrise: Jsem dobrá leda na...

Autor: rau
Auta? Nic mi to neříká, přiznala přítelkyně aspiranta na titul mistra světa.
Margarida okouzlila mrštného závodníka Landa Norrise.
Lando Norris se může chlubit jednou z nejpohlednějších partnerek v paddocku.
Margarida okouzlila mrštného závodníka Landa Norrise.
Lando Norris se může chlubit jednou z nejpohlednějších partnerek v paddocku.
Lando se svou láskou.
Margarida okouzlila mrštného závodníka Landa Norrise.
Margarida okouzlila mrštného závodníka Landa Norrise.
Lando Norris se může chlubit jednou z nejpohlednějších partnerek v paddocku.
Lando Norris se může chlubit jednou z nejpohlednějších partnerek v paddocku.
Lando Norris se může chlubit jednou z nejpohlednějších partnerek v paddocku.
Lando Norris se může chlubit jednou z nejpohlednějších partnerek v paddocku.
Britský závodník Lando Norris má titul mistra světa na dosah ruky.
Britský závodník Lando Norris má titul mistra světa na dosah ruky.
Britský závodník Lando Norris má titul mistra světa na dosah ruky.
Britský závodník Lando Norris má titul mistra světa na dosah ruky.
Britský závodník Lando Norris má titul mistra světa na dosah ruky.
Britský závodník Lando Norris má titul mistra světa na dosah ruky.
Margarida je Landovou nejvěrnější fanynkou.
Britský závodník Lando Norris má titul mistra světa na dosah ruky.
Lando Norris se může chlubit jednou z nejpohlednějších partnerek v paddocku.
Britský závodník Lando Norris má titul mistra světa na dosah ruky.
Britský závodník Lando Norris má titul mistra světa na dosah ruky.
Britský závodník Lando Norris má titul mistra světa na dosah ruky.

Možná neluxuje a nelétá po baráku s prachovkou, jenže vypadá jako anděl, takže byste jí odpustili všechno! A tak lídrovi letošního MS F1 Lando Norrisovi (26) ani trošku nevadí, že jeho portugalská krasavice Margarida Corceirová (23) teď přiznala, že o motorech ví velký kulový!

V paddocku je blonďatá modelka skoro jako doma. Jinak ji ale vůně benzínu moc netankuje. „O autech nevím vůbec nic. Nemám s tím nic společného,“ »pochlubila« se Portugalka. „Nejsem dobrá k ničemu jinému, než někomu držet palce,“ rozzářila dokonalý úsměv.

Já je nevolám

Ten je často terčem fotografů. „Já je k sobě nevolám. Když mě cvaknou, tak mě cvaknou. Když ne, tak ne. Je mi to fuk,“ ucedila herečka, jež s Norrisem randí dva roky. Na Instagramu ji sleduje více než dva miliony fanoušků.

A bude jich ještě víc, pokud se její drahý letos stane senzačním mistrem světa. Tři závody před koncem je lídrem šampionátu. Druhý Piastri na něj ztrácí 24 bodů.

Margarida okouzlila mrštného závodníka Landa Norrise.
Margarida okouzlila mrštného závodníka Landa Norrise.

Témata:  vztahNorrisformule 1blesksportLando NorrismotosportInstagramláskaMargarida Corceiro

Související články



Články odjinud