Okouzlující láska lídra MS F1 Norrise: Jsem dobrá leda na...
Možná neluxuje a nelétá po baráku s prachovkou, jenže vypadá jako anděl, takže byste jí odpustili všechno! A tak lídrovi letošního MS F1 Lando Norrisovi (26) ani trošku nevadí, že jeho portugalská krasavice Margarida Corceirová (23) teď přiznala, že o motorech ví velký kulový!
V paddocku je blonďatá modelka skoro jako doma. Jinak ji ale vůně benzínu moc netankuje. „O autech nevím vůbec nic. Nemám s tím nic společného,“ »pochlubila« se Portugalka. „Nejsem dobrá k ničemu jinému, než někomu držet palce,“ rozzářila dokonalý úsměv.
Já je nevolám
Ten je často terčem fotografů. „Já je k sobě nevolám. Když mě cvaknou, tak mě cvaknou. Když ne, tak ne. Je mi to fuk,“ ucedila herečka, jež s Norrisem randí dva roky. Na Instagramu ji sleduje více než dva miliony fanoušků.
A bude jich ještě víc, pokud se její drahý letos stane senzačním mistrem světa. Tři závody před koncem je lídrem šampionátu. Druhý Piastri na něj ztrácí 24 bodů.