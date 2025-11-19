Poborský se obul do Nedvěda: Ty neumíš počítat?!

Poborský se obul do Nedvěda
Karel Pbborský a Pavel Nedvěd skoro jako zamlada
Oslavy 80. výročí založení FK Jablonce
Poborák se nestačí divit, co Méďa vymýšlí
Diváci si Poborského komentování oblíbili.
Karel dnes.
Spoluhráči na ostří nože
Nedvěd vyjednává nového trenéra nároďáku
Předseda FAČR David Trunda a reprezentační manažer fotbalového národního týmu Pavel Nedvěd
Pavel Nedvěd kráčí do sídla svazu na jednání s koučem Ivanem Haškem.
Utkání Česka s Chorvatskem sledoval i manažer reprezentací Pavel Nedvěd
»Méďa« si je jistý v kramflfl ecích. Možná až moc.
Nový manažer reprezentace

Táhli spolu nároďák v éře, kdy byl ještě důvod mu aplaudovat, teď to ale mezi nimi skřípe. Karel Poborský (53) se v roli televizního experta obul do manažera Pavla Nedvěda (53) za chaos ohledně výběru nového kouče.

„FAČR se dostal do téhle situace sám!“ kritizoval »Poborák«, že se stále nepodařilo získat avizovaného zahraničního experta a reprezentaci musí velet asistent Köstl.

Když si Nedvěd povzdychl, že sehnat z ciziny nějakou kapacitu je složitější proces, protože „...musíme zohlednit finanční i sportovní stránku“, Poborskému se zatmělo před očima.

„Oni neví, jaká je ekonomická situace a kolik máme peněz na zahraničního trenéra? To si přece měli uvědomit, než vyhodili Ivana Haška! To měli mít spočítané a jasně nastolit i to, jakou sportovní cestou se chtějí vydat. Dnes to řeší ex post, zamotalo se to a nedělá to vůbec dobré jméno, českému fotbalu,“ lamentoval.

