Lídr, osobnost, abnormální úkaz. Krejčí dokázal trestat i kotel, pro repre je vhodný
Hledá se nový reprezentační kapitán, byť oficiálně zatím na jediné utkání. Výkonný výbor fotbalové asociace odstavil z velmi prestižní pozice Tomáše Součka, a to v reakci na necitlivé gesto vůči skupině fanoušků Fanatismus Česko po pondělní demolici Gibraltaru (6:0). Podle deníku Sport a webu iSport je vhodným – nikoliv pouze dočasným – řešením obránce Ladislav Krejčí. „Rozhodně ano, není se o čem bavit,“ přikývl bývalý záložník Vladimír Šmicer.
Byl kapitánem národního týmu pod kouči Jaroslavem Šilhavým a Ivanem Haškem. Stejně tak při záskoku „bridge“ trenéra Jaroslava Köstla. Tomáš Souček, záložník West Hamu, nastřádal v této roli od března 2021 dohromady 49 zápasů. Zabývat se tím, kdo ho nahradí, bylo v minulosti liché. Třicetiletý záložník chyběl jen při třech mezinárodních zápasech, v nichž ho jednorázově zastoupili Vladimír Coufal, Antonín Barák a Václav Jemelka.
Souček zastává v kabině pozici dlouhodobého lídra, spolu s dalšími zkušenými hráči patří do skupiny, která má při jednáních s realizačním týmem velmi významné slovo. Vždy ochotně a vstřícně vystupoval na veřejnosti nebo při setkáních s novináři. Přesto na něj při opakovaných reprezentačních skandálech padala ostrá kritika, zpochybňovaly se jeho lídrovské schopnosti.
A pokud přišla na přetřes otázka, kdo by Součka mohl případně nahradit, debaty se pokaždé stočily k jedinému jménu. Stejně tak i v posledních dnech. „Láďa Krejčí,“ prohodil bývalý útočník Jan Koller. „Až Tomáš skončí, může být ideální kapitán. Pokud bude hrát a mít výkonnost, určitě jde o možného nástupce,“ podotkl rekordman v počtu vstřelených gólů za českou reprezentaci.
Köstl: Krejčí je lídr reprezentace
Ladislav Krejčí se přirozeně šteluje do role Součkova následníka, a to svými vůdčími schopnostmi, charismatem, všestranností a sebevědomím. „Krejčí je osobnost,“ zdůraznil slávista Vladimír Šmicer. Mimochodem, ten si také vyzkoušel na vlastní kůži povinnosti kapitána národního týmu. Byť třeba jen dočasně kvůli jiným absencím v mužstvu.
Krejčímu je aktuálně šestadvacet let. V áčkové reprezentaci debutoval při neúspěšné baráži o postup na mistrovství světa 2022 ve Švédsku (1:0 po prodloužení), když nahradil zhruba na třicet minut Baráka. V dalších případech nechyběl ani jednou v základní sestavě (k tomu má tři góly).
U posledního průšvihu po utkání s Gibraltarem scházel. Köstl ho vynechal z nominace kvůli karetnímu trestu na jeden kvalifikační zápas, jeho účast na přípravě se San Marinem (1:0) byla zbytečná. Přesto se o něm vyjádřil takto: „Je lídr reprezentace, určitě má v týmu místo pro baráž.“
V Česku za ním s jistotou stojí sparťané, kterým před odchodem do Girony šéfoval. O jeho vlivu v kabině a na hrací ploše se povídá už nově na Britských ostrovech. Levonohý obránce přišel na konci srpna do Wolverhamptonu, který momentálně prožívá těžké chvíle. Prakticky od startu této sezony hraje o záchranu v nejvyšší soutěži. Když došlo na ostrou reakci ze strany příznivců, Krejčí se postavil do čela skupiny hráčů, která se před ně postavila.
Najednou nabral v novém klubu na důležitosti. Hlavně v očích fanoušků, kteří v něm vidí budoucího kapitána Vlků. Tím se stal rodák z Rosic mezi dospělými ve Spartě pod dánským trenérem Brianem Priskem. Jenže – ono mu bylo tehdy pouhých třiadvacet let a vzal to po velmi uznávaném hráči Bořku Dočkalovi. Ocitl se rozhodně v těžké pozici.
„Bylo skvělé pozorovat, jak roste před očima do role tak platného hráče a vůdčí osobnosti, jakou se stal,“ zmínil v dřívějším rozhovoru bývalý sparťan Ondřej Čelůstka. „My jsme si z něj dělali dlouhé roky srandu, že na nás hrozně blbě koukal. Ale přišlo mi, že během těch let si od starších vycucával, co se mu líbilo. Poskládal si to a nakonec to prodal neuvěřitelně,“ sdělil také někdejší středopolař David Pavelka. „Láďa byl abnormální úkaz, co se týče lídrovství,“ nechal se slyšet v minulosti.
Krejčí vytvořil na Letné partu, která postupně došla ke dvěma mistrovským titulům a triumfu v českém poháru. Ukočíroval různé osobnosti, stmelil cizince a domácí hráče. Organizoval různé teambuildingy, s parťáky chodili na sportovní aktivity nebo do restaurací. Zároveň byl klíčovou součástkou mezi kabinou a realizačním týmem.
Ve Spartě „potrestal“ kotel
Nastaly i chvíle, kdy musel tvrdě vystoupit. Udělat nepopulární gesto. Stalo se tak v dubnu 2023, když nařídil mužstvu, aby vynechalo při děkovačce sparťanský kotel. Ten před tím kvůli problémům s vedením klubu bojkotoval domácí zápasy. A když se vrátil, Krejčí ho chtěl „potrestat“. Přišlo mu to fér. „Bylo to moje rozhodnutí. Nechci to tahat do médií, ale tak jako fanoušci mohou ukázat svůj postoj, my ho můžeme ukázat taky,“ vysvětlil tehdy na tiskové konferenci. Zároveň vše na trávníku sdělil i zástupcům ultras.
To jsou detaily, které podporují tvrzení, že Krejčí je ideální náhradou za Součka. Nejméně pro první utkání baráže o postup na mistrovství světa, které se odehraje v březnu.
Pochopitelně existují další varianty. Patrik Schick chybí často kvůli zraněním, navíc odmítl kapitánskou pásku letos v létě v Leverkusenu. Necítil se jako správná volba. Coufal byl namočený v kauze Belmondo, navíc byl spoluviníkem pondělní akce na Andrově stadionu.
Další možnosti ze Slavie
Krejčího vážným konkurentem mohou být dva slávisté Lukáš Provod a Tomáš Holeš. Začněme prvním z nich. „Dobrá volba, pasoval by mi tam,“ souhlasil Šmicer. „V nároďáku má za sebou řadu těžkých zápasů, stejně tak ve Slavii. Má zkušenosti, je pozitivním lídrem na hřišti, řekl bych i v kabině, byť do toho nevidím. Ale z toho, jak se projevuje, na mě působí hrozně moc dobře. Navíc je to chytrý kluk, dobře mluví. To jsou všechno důležité atributy pro vedení týmu.“
Přesto ve Slavii je kapitánem až číslo dva. Nad ním se nachází Holeš, zkušený stoper, kterého na podzim zastavilo zranění kolena. „Je velmi důležité, aby národní mužstvo mělo správného kapitána a tým za ním šel. Pokud někdo není přirozeným lídrem, časem se to na pohodě týmu projeví,“ zakončil Šmicer s tím, že by do výběru neměl zasahovat výkonný výbor.
Kdo nakonec Součka zastoupí? A půjde jen o dočasné řešení? Do toho s velkou pravděpodobností zasáhne vedle hráčů také reprezentační trenér, byť v tuto chvíli není jasné, kdo jím v následujících měsících bude.