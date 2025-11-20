Na Vémolu se třese polská mlátička: Vrátí se do klece?
V létě ukončil kariéru, už brzy by však mohl hlásit comeback do boje. Oktagon si v dubnu odbude premiéru v polském Štětíně a na Karlose Vémolu tam bude čekat domácí legenda Michal Materla (41).
O rok starší veterán, s nímž se Terminátor toužil kdysi utkat. „Všichni by to chtěli vidět. Šance je relativně malá, ale uvidíme,“ nepřestává doufat šéf Oktagonu Neruda.
OKTAGON 80
Otoč to na Mnichov! Německé město už počtvrté hostí bouřlivé bitvy elitních MMA bojovníků. Turnaj startuje 22. listopadu od 18 hodin. Sledujte jej živě na www.oktagon.tv nebo Premier Sport 3.
UŽ ZA 2 DNY!
