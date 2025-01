Bizár v Rusku: Bolšunov do cíle pěšky, kritika ubytování a vzkaz šéfky lyžařů

Pátá zastávka Ruského poháru? Metropole Tatarstánu Kazaň, která přivítala zhruba 500 závodníků ze čtyřiceti ruských regionů a z Běloruska. Nejvíce ze všech se řešilo jméno Anastasie Kulešovové. Tu si můžete pamatovat. Vždyť získala olympijský bronz v Pchjongčchangu 2018 s ruskou štafetou. Stejně cenný kov slavila i o rok později na MS v Seefeldu. V současnosti trpí restrikcemi, které postihly všechny ruské lyžaře. Světový pohár se jich netýká, takže mohou závodit jen v domácí klícce. A všechno není zdaleka ideální.

V Kazani natočila video, na kterém si stěžuje na podmínky bydlení. „Chci ukázat, jak žije ruský národní tým ve slavné Kazani. Místnost dva krát dva metry. Ani není kam dávat věci, je to prostě hnusné,“ přidala Kulešovová, která však po chvíli svůj post smazala.

Všeho se chytil známý sportovní komentátor Dmitrij Gubernijev, který dlouhodobě kritizuje šéfku ruského svazu lyžařů Jelenu Vjalbeovou. „Kulešovová své video smazala, což znamená, že je vystavena tlaku. Na jednu stranu je to pro ni a další lyžaře škoda. Čím více své příspěvky mažou a čím více mlčí, tím se jejich podmínky zhoršují,“ prohlásil Gubernijev, který je čerstvým poradcem ruského ministra sportu. Navrhnul také, aby se Kulešovová přesunula do pokoje Vjalbeové

„Kulešovová byla okamžitě přestěhována. Nevím, co ji přimělo dělat téma z takové maličkosti. Ať si najde dobré místo doma v Sarově. Stadion je tam vedle hotelu. Pak přijedeme a s radostí si zasoutěžíme. Federace dělá pro pohodlí závodníků maximum,“ líčila Vjalbeová.

Celé Rusko ve varu

Gubernijev třeba šéfce ruských lyžařů vyčetl nápad, že by se pořádaly závody právě v Sarově, které je jedním z center ruského nukleárního výzkumu. Město je zahaleno i mnohými tajemstvími kolem jaderného programu. Vjalbeová přitom vše myslela evidentně s nadsázkou a snažila se uzemnit Kulešovovou, Sarov je totiž jejím rodištěm.

Vjalbeová přesto některé pobouřila. „Je to nevědomá stará dáma,“ řekl na její adresu Gubernijev.

Na její straně je ale bývalý ministr sportu Pavel Kolobkov. „Už několik dní je celé Rusko ve varu ze životních podmínek závodnice Kulešovové, diskutovalo se o Kazani, Sarově i komentářích Dmitrije Gubernijeva. Mnoho našich sportovců si pak myslí, že jim všichni kolem něco dluží, když není jejich ubytování na pětihvězdičkové úrovni. Pak je to vykresleno jako tragédie,“ bagatelizoval celou věc kolem Kulešovové někdejší ministr.

„Kauzu Kulešovová“ však trumfnul v neděli Alexandr Bolšunov. Po zdravotních problémech se vrátil do Ruského poháru, aby se ukázal ve skiatlonu. Nebyl to ale nejlepší nápad. Bolšunov se závodem protrápil na 23. místě a do cíle dorazil pěšky bez jedné z lyží, kterou ztratil při pádu. Celé to působí vlastně komicky, ale pro ruského terminátora to taková legrace nebyla.

„Nechte ho být. Takové pády přinášejí divákům vzrušení. Zároveň chci, aby se nikdo nezranil,“ řekla Vjalbeová stroze, Bolšunov ji totiž měl požádat, aby o něm v médiích nemluvila.

Neurčitý byl i kouč Jurij Borodavko. „Je jasné, že Bolšunov má problémy. Ty ho neustále pronásledují. Všechny nemoci mu brání v normálním tréninku. Vidím na něm ale zlepšení,“ nepotěšil příliš fanoušky ruský trenér. Zdravotní stav ruské ikony zimních sportů je tak nadále zahalen tajemstvím poté, co na konci minulého roku byl při jednom ze závodů zasažen dronem a limitovaly jej i další zdravotní problémy, kvůli kterým byl několik týdnů mimo a podstoupil vyšetření v Moskvě.