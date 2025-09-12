Pravděpodobné sestavy: Hašioka v základu Slavie, kdo nalevo? Plzeň vsadí na Kabonga
Po reprezentační přestávce se opět na scénu vrací klubový fotbal a na programu Chance Ligy je osmé kolo. Do toho příští týden startují hlavní fáze evropských pohárů. Jakou jedenáctku zvolí trenér Slavie Jindřich Trpišovský? Kdo vyběhne od úvodní minuty ve sparťanském dresu a co vymyslí kouč Plzně Miroslav Koubek? Jak vypadají pravděpodobné sestavy všech týmů?
I v nynější sezoně Chance Ligy se hraje iSport Fantasy se vším všudy! Svůj tým můžeš koučovat jak na webovém prohlížeči, tak i v mobilní aplikaci. Hra je zdarma a právě ty můžeš vyhrát sportovní zájezd v hodnotě 30 tisíc korun a řadu dalších atraktivních cen. Neváhej a veď svůj tým, uzávěrka sestav pro 7. kolo je v sobotu už v 15:00.
Pro zobrazení všech sestav se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSportu, získáte tím i přístup do iSport Fantasy, diskuzí a k výsledkům anket.
- K vidění bude zápas týmů s nejmenším držením míčem v lize a nejmenším počtem přihrávek, nejvyšším počtem faulů (Zlín) a nejvyšším počtem karet (Dukla).
- Na prvoligové úrovni se celky naposledy potkaly v roce 2019. Jen v jednom případě vyhrál nějaký z týmů o dva a více gólů. Zlín doma neztratil body od května 2024.
- Viktoriáni nejsou doma silní jako dřív, ze tří zápasů vyhráli jeden. To se naposledy stalo pod Romanem Pivarníkem (2016). Celkově mají nejhorší ligový start za 16 let.
- Hanáci spoléhají na výbornou defenzivu. Mají v lize, nejméně inkasovaných gólů, tři čistá konta a po Spartě se Slavií inkasují i nejméně střel.
- Poslední čtyři branky do sítě Liberce nastříleli hráči, kteří už v klubu nejsou – Prekop a Ewerton. Doma naposledy Baník se Slovanem padl v roce 2019.
- Vojtěch Stránský je nejčastěji střílejícím hráčem, který si v sezoně dosud nepřipsal branku. Slovan své góly zatím rozdělil mezi osm různých střelců.
- V posledních čtyřech vzájemných střetnutích na Stínadlech padlo jen 1,75 gólu na utkání. Teplice z nich vyhrály pouze jednou díky zásahu Knapíka.
- Hosté inkasovali minimálně dva góly v devíti po sobě jdoucích utkáních. Jde o nejdelší podobnou ligovou sérii od desetizápasové šňůry Opavy z roku 2018.
- Slávisté zatím čekají na velké gólové procitnutí, z top 10 lig ale střílí častěji jen Sporting a Barcelona. V posledních 5 střetnutích s Karvinou padly v průměru 4 góly na zápas.
- Martin Hyský zatím proti týmům z top čtyřky drží nevalnou bilanci 1 výhry, 1 remízy a 8 proher se skóre 9:28. Obrat o body dokázal pouze Baník.
- Proti Pardubicím odehrál Filip Zorvan nejvíce utkání v kariéře, má ale bilanci pouhých 1+1. Nyní může pomoci ke klubovému rekordu osmi zápasů bez porážky v řadě.
- Nikdo proti Pardubicím celkem překvapivě dosud neudržel čisté konto. Klub v závěru přestupového období masivně posílil, přišlo sedm nových hráčů.
- Jaroslav Veselý se pošesté vrací z reprezentačního srazu k ligovému zápasu. Z pěti případů zatím Bohemians dvakrát vyhráli a třikrát remizovali.
- Slovácko čeká na venkovní výhru od loňského prosince. Naposledy ale v Ďolíčku zachránilo bod díky dvěma gólům Kvasiny v posledních minutách.
- Domácí nemají s Pražany dobrou bilanci. Z 37 zápasů jich prohráli 32, ve 26 z nich navíc inkasovali dvakrát a víc. Hradec Spartu neporazil od roku 2012.
- Útočník Albion Rrahmani před rokem vstřelil v Malšovické aréně svůj první gól za Spartu. V této sezoně si připsal už 5 zásahů v 7 utkáních.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|19
|2
Slavia
|7
|5
|2
|0
|15:5
|17
|3
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|5:3
|13
|5
Zlín
|7
|4
|1
|2
|10:8
|13
|6
Plzeň
|7
|3
|3
|1
|15:7
|12
|7
Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|8
Liberec
|7
|2
|2
|3
|9:10
|8
|9
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11
Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13
Ostrava
|5
|1
|1
|3
|4:5
|4
|14
Ml. Boleslav
|6
|1
|1
|4
|11:19
|4
|15
Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu