Pravděpodobné sestavy: Hašioka v základu Slavie, kdo nalevo? Plzeň vsadí na Kabonga

Po reprezentační přestávce se opět na scénu vrací klubový fotbal a na programu Chance Ligy je osmé kolo. Do toho příští týden startují hlavní fáze evropských pohárů. Jakou jedenáctku zvolí trenér Slavie Jindřich Trpišovský? Kdo vyběhne od úvodní minuty ve sparťanském dresu a co vymyslí kouč Plzně Miroslav Koubek? Jak vypadají pravděpodobné sestavy všech týmů?

  • K vidění bude zápas týmů s nejmenším držením míčem v lize a nejmenším počtem přihrávek, nejvyšším počtem faulů (Zlín) a nejvyšším počtem karet (Dukla).
  • Na prvoligové úrovni se celky naposledy potkaly v roce 2019. Jen v jednom případě vyhrál nějaký z týmů o dva a více gólů. Zlín doma neztratil body od května 2024.

  • Viktoriáni nejsou doma silní jako dřív, ze tří zápasů vyhráli jeden. To se naposledy stalo pod Romanem Pivarníkem (2016). Celkově mají nejhorší ligový start za 16 let.
  • Hanáci spoléhají na výbornou defenzivu. Mají v lize, nejméně inkasovaných gólů, tři čistá konta a po Spartě se Slavií inkasují i nejméně střel.

  • Poslední čtyři branky do sítě Liberce nastříleli hráči, kteří už v klubu nejsou – Prekop a Ewerton. Doma naposledy Baník se Slovanem padl v roce 2019.
  • Vojtěch Stránský je nejčastěji střílejícím hráčem, který si v sezoně dosud nepřipsal branku. Slovan své góly zatím rozdělil mezi osm různých střelců.

  • V posledních čtyřech vzájemných střetnutích na Stínadlech padlo jen 1,75 gólu na utkání. Teplice z nich vyhrály pouze jednou díky zásahu Knapíka.
  • Hosté inkasovali minimálně dva góly v devíti po sobě jdoucích utkáních. Jde o nejdelší podobnou ligovou sérii od desetizápasové šňůry Opavy z roku 2018.

  • Slávisté zatím čekají na velké gólové procitnutí, z top 10 lig ale střílí častěji jen Sporting a Barcelona. V posledních 5 střetnutích s Karvinou padly v průměru 4 góly na zápas.
  • Martin Hyský zatím proti týmům z top čtyřky drží nevalnou bilanci 1 výhry, 1 remízy a 8 proher se skóre 9:28. Obrat o body dokázal pouze Baník.

  • Proti Pardubicím odehrál Filip Zorvan nejvíce utkání v kariéře, má ale bilanci pouhých 1+1. Nyní může pomoci ke klubovému rekordu osmi zápasů bez porážky v řadě.
  • Nikdo proti Pardubicím celkem překvapivě dosud neudržel čisté konto. Klub v závěru přestupového období masivně posílil, přišlo sedm nových hráčů.

  • Jaroslav Veselý se pošesté vrací z reprezentačního srazu k ligovému zápasu. Z pěti případů zatím Bohemians dvakrát vyhráli a třikrát remizovali.
  • Slovácko čeká na venkovní výhru od loňského prosince. Naposledy ale v Ďolíčku zachránilo bod díky dvěma gólům Kvasiny v posledních minutách.

  • Domácí nemají s Pražany dobrou bilanci. Z 37 zápasů jich prohráli 32, ve 26 z nich navíc inkasovali dvakrát a víc. Hradec Spartu neporazil od roku 2012.
  • Útočník Albion Rrahmani před rokem vstřelil v Malšovické aréně svůj první gól za Spartu. V této sezoně si připsal už 5 zásahů v 7 utkáních.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta761016:719
2Slavia752015:517
3Jablonec74309:315
4Olomouc74125:313
5Zlín741210:813
6Plzeň733115:712
7Karviná740312:812
8Liberec72239:108
9Bohemians62134:87
10Hr. Králové71338:116
11Dukla71336:96
12Slovácko71244:95
13Ostrava51134:54
14Ml. Boleslav611411:194
15Teplice61056:133
16Pardubice60246:152
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

