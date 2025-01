Jágrův geniální moment na body nestačil. Boleslav trestala i bez opor

Jan Buchtele a Petr Gewiese vynechali už minulé zápasy, na ledě Kladna se k nim přidali ještě Alex Lintuniemi a Julius Junttila. Mladá Boleslav řešila marodku, s absencemi si poradila nejlépe, jak uměla. Za záda Adama Brízgaly nasázela rovnou pět puků. Podobně efektivní byli Bruslaři naposledy 1. listopadu.

„Jde to napříč celou extraligou, ani nám se marodka nevyhnula. Sestava byla oslabená, ale máme hráče, kteří dokážou nahradit ty, co nejsou k dispozici. Odehráli to týmově. Odvést plný počet bodů z Kladna je velmi cenné a jsme rádi, že jsme po delší době dali víc než dva góly,“ chválil tým asistent kouče Martin Slánský.

Hosté přečkali krušnou první třetinu, kdy na ně klub Jaromíra Jágra vletěl s velkou chutí. Rytíři útočili, soka přestříleli 12:7, jenže šance neproměnili. Jen Radek Smoleňák měl puk dvakrát před odkrytou klecí, ale pokaždé promáchl. Hostům stačila rána od modré čáry, dobrá clona a do kabiny šli s náskokem.

„Když někdo má většinu zápasu tlak a potom dostane góly z ničeho, je to mentálně těžké. Věděli jsme, že když budou útočit a tlačit, něco se tam otevře,“ popisoval útočník Tomáš Mazura. Nastíněný scénář se naplnil ve druhé části. Rytíři chybovali a soupeř trestal. Druhý a třetí gól dělilo jen 32 sekund. Oba navíc padly z přečíslení. Při další akci udělal z beků pouhé diváky Steve Moses. Premiérového zásahu se dočkal i Mazura. S Janem Stránským vyšachoval obranu i gólmana.

„Hlavně ve druhé třetině jsme udělali strašných chyb. Zbytečných lehkovážných. Boleslav je potrestala a rozhodla zápas,“ uvědomoval si Čermák.

Rytíři jen mírnili porážku v poslední části po Jágrově hezké nahrávce. V zápase měli k dispozici šest přesilovek, jenže s nulovým efektem. „Musím dát klukům kredit za oslabení, která odblokovali, padali tam po tlamě. Furchýno zase podal fantastický výkon,“ chválil Slánský.

Jeho svěřenci se vymotali z třízápasové šňůry porážek, Kladno po stejně dlouhé době prohrálo. Rázem je až třinácté. Boleslav drží lichotivý pátý flek.