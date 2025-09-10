Bez Jágra i bez bodů: Proměněné Kladno prohrálo. S legendou se počítá, proč chyběla?
Přes léto prošlo napříč celou extraligou největší proměnou, fanoušci nadšeně očekávali start nového ročníku. Kladno ale začalo na domácím ledě porážkou. Proti Mladé Boleslavi se trefilo až v poslední minutě a padlo 1:2. Na ledě scházel nestárnoucí menšinový majitel klubu Jaromír Jágr, přestože závěr přípravy odehrál. „Vypadli nám tři hráči těsně před začátkem extraligy, ale všechno jsou jenom krátkodobé věci. Brzy by měli naskočit,“ prozradil hlavní trenér David Čermák.
Jaromír Jágr, Jakub Konečný a Michal Houdek. Taková je trojice hráčů, s níž Rytíři počítali od startu extraligy do základní sestavy. Všechny ale vyřadil drobný trabl, trenérský štáb musel formacemi zamíchat. „Na to se ale nemůžeme vymlouvat,“ věděl po utkání útočník Marcel Barinka.
Jeho útok s cizinci Danielem Audettem a Nikem Ojamäkim zůstal jako jediný pohromadě, Kladno i díky nim odstartovalo aktivně. V první třetině bylo nebezpečnější, ale ani jeden puk nedostalo za výtečného Dominika Furcha. „Neclonili jsme. Chtěli jsme to dostávat na beky a chodit do brány. Ale to jsme tam bohužel neměli,“ mrzelo trenéra Čermáka.
Zatímco Rytíři nevyužili za celý zápas přesilovou hru, včetně jedné dvojnásobné, Bruslaři udeřili hned z první, když se z pravého kruhu trefil Tomáš Mazura. Od té doby měli hosté herně navrch. „Byl to moment, kdy jsme si začali víc věřit. Pak jsme hráli víc s kotoučem, už to víc vypadalo jako hra, kterou chceme předvádět. Využitá přesilová hra nám hodně pomohla,“ uznal asistent boleslavského kouče Martin Slánský.
„Od té doby to byl úpadek, na ledě jsme nebyli. Začali nás trošku přehrávat a dali z toho druhý gól. Pak jsme se to snažili dotáhnout a nepovedlo se. Ani nevím, proč se to stalo. Je to první gól, bylo to 0:1. Najednou jako by nás to trošku semlelo. To se nesmí stávat,“ nechápal Barinka.
Kdo nepromění 5 na 3, nevyhrává
Se spoluhráči zasypal boleslavskou bránu dohromady 31 střelami, ujala se však jen jedna z posledních. Barinka nabil na pravý kruh Kellymu Klímovi a důrazný křídelník se trefil přesně. Furch ztratil čisté konto pouhých 43 sekund před poslední sirénou. „Ohromný klobouk dolů před Furchínem za to, co předvedl za zákroky. Ne nadarmo patří k nejlepším brankářům v lize,“ vyzdvihl Slánský klíčového muže Bruslařů.
Ti postrádali kromě brankářské dvojky Vojtěcha Mokryho ještě švédskou posilu Carla Berglunda. V průběhu utkání navíc musel odstoupit Dávid Gríger kvůli trablu s ramenem. „Dávid byl otřesený, dostal ránu, tak jsme ho radši stáhli. Bergy měl nějaké zdravotní problémy, musí ještě dohnat kondici. Uvidíme, jak dlouho to ještě bude trvat. Ještě to není doléčené, ale věříme, že brzy naskočí do hry,“ prozradil boleslavský trenér.
Obdobné starosti vyvstaly i na straně Kladna. Po zásahu vysokou hokejkou nedohrál útočník Martin Procházka. „Prochy byl otřesený, tam nevíme. Ještě pojede do nemocnice,“ nastínil Čermák.
Z předvedeného výkonu na jeho straně převažovalo zklamání. „Samozřejmě jsme zklamaní. Rozhodlo, že jsme nevyužili přesilovky. Dostali jsme dlouho pět na tři, ale kdo ji nepromění, nevyhrává. Zase se to potvrdilo,“ přiznal.
Mladá Boleslav porazila Kladno i s přípravou potřetí za poslední měsíc a sezonu odstartovala ziskem tří bodů. Po drtivém triumfu 6:1 se ale tentokrát více nadřela. „Na Kladně to není vůbec jednoduché hrát. Jsme rádi, že odvážíme tři body. Musím kluky pochválit za výkon. Když jsme měli oslabení pět na tři, zvládli jsme to, potom se naše hra zlepšila,“ ocenil Slánský.