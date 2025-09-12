Sparta zdolala Třinec 5:2, Pešán padl v Liberci. Mistr vyhrál v Boleslavi
Sparta na startu soutěže dokázala ve šlágru zdolat Třinec a připomněla si vítězství ze čtvrtfinále play off. Mistrovská Kometa uzmula i druhou výhru, tentokráte v Mladé Boleslavi. Pardubická družina Filipa Pešána padla v Liberci, Energie vynulovala v derby Litvínov.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
Ml. Boleslav - Kometa 1:3
Mistr z Brna zapsal v novém ročníku druhou výhru. V Boleslavi dlouho držel hubené vedení 1:0 díky Kristiánu Pospíšilovi, ale nakonec se radoval po výsledku 3:1. Tradičně vítězství zpečetil gólem do prázdné brány kapitán Jakub Flek.
Litvínov - K. Vary 0:4
Karlovarští po nezdaru v prvním kole a sedmi inkasovaných zásazích poprvé hráli venku. V derby s Litvínovem si ale z ledu soupeře odvezli zasloužené tři body za výhru 4:0. Dvěma góly se blýskl Nick Jones, který má již na kontě tři vstřelené branky.
Vítkovice - Kladno 1:0sn
Ten, kdo se těšil v ostravské aréně na příděl gólů, byl zklamaný. Diváci viděli gól až v samostatných nájezdech, kde rozhodl Martin Hanzl, po něm se trefil i nový kapitán Marek Hrivík. Oba brankáři, Dominik Hrachovina (Vítkovice) a Adam Brízgala (Kladno), byli vyhlášeni nejlepšími hráči utkání. Vítkovice podruhé vyhrály, nyní jen za dva body, Kladno má první bod v sezoně, ale podruhé utrpělo porážku.
Liberec - Pardubice 2:4
Trenér Filip Pešán poprvé stál na střídačce v Liberci jako soupeř. Jako šéf lavičky Pardubic se svým týmem padl 2:4. Severočechům se povedlo otočit vývoj zápasu a po zásluze si připsali plný bodový zisk.
Hr. Králové - Č. Budějovice 3:4
České Budějovice si po proážce se Spartou připsali do tabulky první tři body, když dokázali vyhrát v Hradci Králové 4:3. Jihočeši zabrali především ve druhé periodě, kdy svému sokovi nasázeli tři branky a vedení už udrželi. Hradec po výprasku v Pardubicích naopak padl podruhé.
Olomouc - Plzeň 1:4
Olomouc proti Plzni vedla, leč ve 23. minutě vyrovnal Adam Měchura a od té doby se už radovali jen hosté. A skóroval také Jakub Lev, který se po dlouhém půstu trefil poprvé od 17. února 2024. Západočeši jsou tak zatím v ročníku stoprocentní.
Sparta - Třinec 5:2
Šlágr kola mezi Spartou a Třincem měl grády od samotného začátku. Pražané si tak připoměli vítěztsví ze čtvrtfinále play off a zvítězili 5:2. Pětiminutový trest obdržel třinecký Libor Hudáčkem za faul kolenem. Domácí dlouhou přesilovku nevyužili, ale ve výsledku je to nemusí mrzet. Slaví druhou výhru v řadě.
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Plzeň
|2
|2
|0
|0
|0
|7:2
|6
|2
Sparta
|2
|2
|0
|0
|0
|8:4
|6
|3
Brno
|2
|2
|0
|0
|0
|7:3
|6
|4
Vítkovice
|2
|1
|1
|0
|0
|8:4
|5
|5
Pardubice
|2
|1
|0
|0
|1
|9:5
|3
|6
Třinec
|2
|1
|0
|0
|1
|10:7
|3
|7
K. Vary
|2
|1
|0
|0
|1
|8:7
|3
|8
Č. Budějovice
|2
|1
|0
|0
|1
|6:6
|3
|9
Liberec
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|10
M. Boleslav
|2
|1
|0
|0
|1
|3:4
|3
|11
Kladno
|2
|0
|0
|1
|1
|1:3
|1
|12
Litvínov
|2
|0
|0
|0
|2
|2:8
|0
|13
Mountfield
|2
|0
|0
|0
|2
|4:11
|0
|14
Olomouc
|2
|0
|0
|0
|2
|3:12
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž