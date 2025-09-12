Předplatné

Sparta zdolala Třinec 5:2, Pešán padl v Liberci. Mistr vyhrál v Boleslavi

Závar před bránou Třince v utkání proti Spartě
Závar před bránou Třince v utkání proti SpartěZdroj: Michal Beránek (Sport)
Pardubický trenér Filip Pešán v utkání proti Liberci
Třinecký Daniel Kurovský a sparťanský Martinš Dzierkals
Michal Řepík a Jakub Krejčík ze Sparty se radují z gólu v utkání proti Třinci
Brankář Třince Ondřej Kacetl v utkání proti Spartě
Závar před bránou Sparty v utkání proti Třinci
Třinecký brankář Ondřej Kacetl v utkání proti Spartě
Brankář Třince Ondřej Kacetl v utkání proti Spartě
Sparta na startu soutěže dokázala ve šlágru zdolat Třinec a připomněla si vítězství ze čtvrtfinále play off. Mistrovská Kometa uzmula i druhou výhru, tentokráte v Mladé Boleslavi. Pardubická družina Filipa Pešána padla v Liberci, Energie vynulovala v derby Litvínov. 

Ml. Boleslav - Kometa 1:3

Mistr z Brna zapsal v novém ročníku druhou výhru. V Boleslavi dlouho držel hubené vedení 1:0 díky Kristiánu Pospíšilovi, ale nakonec se radoval po výsledku 3:1. Tradičně vítězství zpečetil gólem do prázdné brány kapitán Jakub Flek.

Litvínov - K. Vary 0:4

Karlovarští po nezdaru v prvním kole a sedmi inkasovaných zásazích poprvé hráli venku. V derby s Litvínovem si ale z ledu soupeře odvezli zasloužené tři body za výhru 4:0. Dvěma góly se blýskl Nick Jones, který má již na kontě tři vstřelené branky.

Vítkovice - Kladno 1:0sn

Ten, kdo se těšil v ostravské aréně na příděl gólů, byl zklamaný. Diváci viděli gól až v samostatných nájezdech, kde rozhodl Martin Hanzl, po něm se trefil i nový kapitán Marek Hrivík. Oba brankáři, Dominik Hrachovina (Vítkovice) a Adam Brízgala (Kladno), byli vyhlášeni nejlepšími hráči utkání. Vítkovice podruhé vyhrály, nyní jen za dva body, Kladno má první bod v sezoně, ale podruhé utrpělo porážku.

Liberec - Pardubice 2:4

Trenér Filip Pešán poprvé stál na střídačce v Liberci jako soupeř. Jako šéf lavičky Pardubic se svým týmem padl 2:4. Severočechům se povedlo otočit vývoj zápasu a po zásluze si připsali plný bodový zisk.

Hr. Králové - Č. Budějovice 3:4

České Budějovice si po proážce se Spartou připsali do tabulky první tři body, když dokázali vyhrát v Hradci Králové 4:3. Jihočeši zabrali především ve druhé periodě, kdy svému sokovi nasázeli tři branky a vedení už udrželi. Hradec po výprasku v Pardubicích naopak padl podruhé.

Olomouc - Plzeň 1:4

Olomouc proti Plzni vedla, leč ve 23. minutě vyrovnal Adam Měchura a od té doby se už radovali jen hosté. A skóroval také Jakub Lev, který se po dlouhém půstu trefil poprvé od 17. února 2024. Západočeši jsou tak zatím v ročníku stoprocentní.

Sparta - Třinec 5:2

Šlágr kola mezi Spartou a Třincem měl grády od samotného začátku. Pražané si tak připoměli vítěztsví ze čtvrtfinále play off a zvítězili 5:2. Pětiminutový trest obdržel třinecký Libor Hudáčkem za faul kolenem. Domácí dlouhou přesilovku nevyužili, ale ve výsledku je to nemusí mrzet. Slaví druhou výhru v řadě.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Plzeň220007:26
2Sparta220008:46
3Brno220007:36
4Vítkovice211008:45
5Pardubice210019:53
6Třinec2100110:73
7K. Vary210018:73
8Č. Budějovice210016:63
9Liberec210015:53
10M. Boleslav210013:43
11Kladno200111:31
12Litvínov200022:80
13Mountfield200024:110
14Olomouc200023:120
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

