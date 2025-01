Výprodej Kladna, přeplacení čeští hráči, Vítkovice neodepisovat!

Hokejové Kladno po čtrnácti letech mění majoritního vlastníka, Jaromír Jágr se manažersky stáhne do ústraní. Co všechno organizaci Rytířů přinese nástup podnikatele Tomáše Drastila? Budoucnost vyhlíží celkem lákavě, jenže jde o to, jak třeba bude vypadat příští sezona. Nový díl podcastu Zimák s tradičními experty se zaobírá chystaným hráčským výprodejem v Kladně i otázkou Jágrova pokračování na ledě. Patřičnou pozornost logicky poutá i kříšení mátožných Vítkovic Václavem Varaďou, dojde i na oživlý Liberec. Téměř celou hodinu pak zabere radostná i méně příjemná, rozhodně však detailní inventura mladých českých borců v NHL či AHL v čele s Jiřím Kulichem, Matějem Blümelem, Filipem Chytilem či Eduardem Šalém.