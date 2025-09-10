Bude Jágr přínosem pro Kladno? A co jeho role? Experti: Zhubnul, hlavou předčí ostatní
Všechno nasvědčuje tomu, že Jaromír Jágr rozehraje v extralize 38. profesionální sezonu úctyhodné kariéry. Bývalých spoluhráčů slavného čísla 68 a expertů podcastu ZIMÁK jsme se proto zeptali, jakou roli bude mít v týmu po odprodání většiny vlastnických práv klubu. Může být pro Rytíře ještě výrazným přínosem?
Petr Nedvěd
Jágrův bývalý spoluhráč z Pittsburghu
„Věřím, že bude k užitku. Jinak by do toho sám ani nešel. Je pravdou, že věk nezastavíš, ale působí na mě dojmem, že se svědomitě připravil, něco zhubnul, na ledě vypadá dobře. Jde samozřejmě i o roli, jakou bude mít. V přípravě hrál čtvrtou lajnu se stejnými spoluhráči, naskakoval do přesilovky. To je za mě OK. Jsem si jistý, že v přesilovce má týmu pořád co dát. Na rovinu, pokud vám to soupeř třikrát během dvaceti sekund nevyhodí, Džegr může být zaparkovaný na útočné modré. Přesilovka není o bruslení, ale o tom, jak rychle lítá puk. A on je pořád jedním z nejlepších hráčů v extralize do početní převahy. Spousta mladých kluků je rychlá, ale s pukem toho tolik neumí. Džegi vidí hru, čte ji, má to v sobě, nemusí lítat nahoru dolů. Jak on, tak mužstvo z toho může benefitovat. Jinak Džegi potřebuje rychlé nohy do pět na pět a Kelly Klíma toho za něj docela dost odbruslí.“
Radek Duda
bývalý reprezentační útočník, expert ZIMÁKU
„Jarda předčí hlavou všechny ostatní hráče, je chytrý a ví, jak se hokej musí hrát. Potřebuje být v tempu a mít minuty. Dával bych mu na střídačce na nohy ty povlaky, co se dávají formulím na gumy, aby nevychladly. Určitě ho vidím na přesilovce, nebál bych se ho dát i na první, pořádně využít jeho genialitu. Je taky otázkou, jak si na Kladně všichni hráči sednou, protože celý tým je skoro nový. Chvíli to podle mě bude trvat. Ale klobouk dolů, v přípravě vyhráli třeba v Davosu, to se cení. Kladno bude určitě kousat, bude chtít jít do play off a z marketinkového hlediska je pro extraligu super, že u toho Jarin pořád bude. Loni to bylo celé o Tralmaksovi, který jim vystřílel záchranu. Letos by to mělo stát na víc hráčích, nejvíc pak na Audettovi s Ojamäkim.“
Robert Reichel
Jágrův bývalý spoluhráč z reprezentace
„Viděl jsem ho v přátelském zápase v Litvínově. V 53 letech má mužstvu pořád co dát a je trochu smutné, když sleduju, že je pořád lepší než někteří jiní hráči, kteří by měli mužstvo táhnout. Potkali jsme se, mluvili spolu. Vypadal hodně dobře. Možná i tím, že už není majitel klubu a nemá tyhle starosti, soustředí se jen na hokej. Vím, že nebude rychlý jako dřív, ale chtěl hrát všechny přáteláky a z toho mi taky vyplývá, že chce být na sezonu připravený ještě líp než loni. Měl by hrát na druhé přesilovce a taky trošku radit hráčům. Je to hráč, který má klukům co předávat. Další věc je, že když bude hrát, budou plné stadiony. Lidi si řeknou, že to může být jeho poslední sezona, a přijdou. Je těžké se s hokejem loučit. Ale tak dlouho hraje i proto, že nemá děti. Kdyby je měl, myslím, že už by skončil. A pořád je stejný, jako když byl mladý.“
Jaroslav Bednář
Jágrův bývalý spoluhráč z Omsku, expert ZIMÁKU
„Jarda s pokorou vezme třetí, čtvrtou lajnu. Důležité bude, aby hrál přesilovku. Nevím, jestli bude na první, ale určitě přesilovku hrát bude. Jinak si nemyslím, že by měl motivaci dál pokračovat. Za mě by nedávalo smysl hrát páté housle ve čtvrté lajně. Když si to představím, nevím, co by mě naplňovalo v tom přijít, zahrát si sedm nebo osm minut a splnit si čárku k dalšímu rekordu. Asi by mě to nebavilo. Myslím si, že Džegr to má nastavené s trenérem Čermákem tak, že o pozici hodně komunikují, řekli si dopředu, jak to asi bude.“