Nedvěd k odsouzení v Itálii: S verdiktem jsem spokojený, i když jsem nevinný
Jako viceprezident Juventusu patřil Pavel Nedvěd mezi vysoké funkcionáře klubu v době, kdy měl podle zjištění soudu nejúspěšnější italský klub falšovat účetnictví. V pondělí byl pak po dohodě odsouzen k podmínce na rok a dva měsíce. „Ačkoli jsem nevinný, tak jsem přijal kolektivní dohodu, protože Juventus miluju a bude to tak nadále,“ sdělil současný generální manažer českých fotbalových reprezentací ve vysílání stanice Nova Sport.
Do televizního studia usedl Pavel Nedvěd jako expert k vyhlašování ankety Zlatý míč, kterou jako hráč v roce 2003 vyhrál. Po celovečerním komentování k oceněným se však v závěru na pár minut zastavil také u několik hodin starého rozhodnutí soudu, který mu za falšování účetnictví v Juventusu určil podmíněný trest na rok a dva měsíce.
„Ano,“ odpověděl Nedvěd v televizním studiu na dotaz, zda je se soudním verdiktem spokojený. „Přiznám se, že to pro mě bylo velice komplikované a těžké období. Jsem rád, že je to za mnou,“ vysvětloval okolnosti kauzy falšování finančních výkazů Juventusu v souvislosti s přestupy a platy hráčů během pandemie covidu-19.
„Cítím nespravedlnost, že jsem nemohl bojovat a bránit se, jako jsem to mohl dělat na fotbalovém hřišti. Myslím, že jsem Juventusu odevzdal všechno, co jsem měl, a to jak na hřišti, tak mimo něj. Spokojeně jsem tam prožil 20 let, ve všech směrech jsem tam vyrostl a bylo to krásné období. Strašně rád na to vzpomínám, i když to asi úplně dobře neskončilo,“ dodal k případu, který se táhl od roku 2023.
Vedle Nedvěda dostali tresty i další tehdejší funkcionáři „staré dámy“. Bývalý předseda Andrea Agnelli například rok a osm měsíců. Stejně jako u Nedvěda je i jeho trest podmíněný. Celý klub pak musí uhradit pokutu 156 000 eur.
„V kontaktu s Juventusem už moc nejsem. Co se týče našeho vedení, tak už tam většinou nikdo není, možná vůbec nikdo. Strašně rád se ale do Itálie a do Turína vracím. Juventus budu sledovat i nadále a přeju jim jenom to nejlepší. Věřím, že budou vyhrávat tituly, jak to vždycky dělali,“ vzkázal někdejší reprezentační kapitán na adresu svého milovaného klubu.
V současné pozici generálního manažera českých reprezentací by ho pak verdikt italského soudu neměl omezovat. „Pro mě se nic nemění, ve fotbale jsem mohl působit i dál, protože mě italský soud omilostnil. Budu tak mít čistou hlavou a klid na svou práci, protože už se nemusím věnovat této věci. Teď se maximálně koncentruji na svůj úkol, což je reprezentace a postup na mistrovství světa. To mám aktuálně v hlavě a udělám pro to všechno,“ doplnil Nedvěd.