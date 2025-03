Buffon znovu v české reprezentaci, mluvil italsky: Jazyk se učím každý den, táta je nadšený

Hodně perné týdny za sebou má mladý útočník Louis Thomas Buffon. V únoru debutoval za českou reprezentaci do 18 let, následně poprvé nastoupil ve druhé italské lize za Pisu a nyní je opět v nominaci národního týmu. „Jsem za to vděčný, i můj otec byl nadšený,“ říká syn legendárního brankáře Gianluigiho ve videorozhovoru pro FAČR. První interview jako člen tuzemského výběru podstoupil raději v italštině, na zlepšení češtiny ovšem intenzivně pracuje.

Ačkoli je z poloviny Čech po své matce, modelce Aleně Šeredové, jazykově na tom Louis Buffon není úplně nejlépe. „Nemluvím zatím moc dobře česky, ale jakmile jsem zjistil, že bych sem mohl přijít, začal jsem se ji učit. Každý den tomu věnuji asi 10 minut na Duolingu,“ snaží se zdokonalovat ve všech ohledech.

Komunikace s týmem mu ale podle jeho vlastních vyjádření větší problémy nedělá. „Se spoluhráči jsem si velmi dobře rozuměl a byl jsem opravdu spokojený,“ pochvaloval si první zkušenosti s českým fotbalem. Výsledkově mu sice premiérový start v červeném dresu se lvem na prsou úplně nevyšel, když mladíci prohráli proti rezervě Českých Budějovice 2:3, přesto odjížděl sedmnáctiletý útočník spokojený. „Byl jsem velmi šťastný, že jsem mohl přijet. Zvědavý jsem byl i na odlišnou fotbalovou kulturu,“ cenil si získaných zkušeností.

A útočník se slavným jménem očividně zaujal i realizační tým, který se ho rozhodl povolat znovu. Tentokrát se s reprezentací do 18 let chystá na turnaj v Portugalsku, kde Češi změří síly s domácím výběrem, Anglií a Francií.

„Rozhodně jsem za tuto nominaci vděčný. Musím poděkovat trenérovi i celému realizačnímu týmu. Ale také chci poděkovat všem svým spoluhráčům a lidem v Pise. Bez nich bych na hřišti nepodal takové výkony,“ neopomněl zmínit kolegy z klubu.

Minulý týden navíc vysoký forvard vůbec poprvé nastoupil k soutěžnímu zápasu za áčko Pisy. Trenér ho na hřiště poslal na závěrečných šest minut v utkání Serie B proti Spezii. Nyní už se Buffon koncentruje na výkony v českém týmu. „Momentálně se soustředím jen na nejbližší sraz. Doufám, že získám šanci zahrát si v kvalifikaci na mistrovství Evropy na podzim,“ odhalil záměr pokračovat v mládežnických kategoriích za Česko.

Táta rozhodnutí posvětil

Že se někdo s tak slavným italským jménem rozhodne reprezentovat jinou zemi, pochopitelně na Apeninském poloostrově rozvířilo vášně. Jméno Buffon napsané na jiném než azurovém italském dresu prostě vypadá divně. Mladý Louis ale jasně říká, že z jeho prvních kroků v českém týmu mají oba rodiče velkou radost. „Moje maminka byla samozřejmě velmi šťastná. Ale i můj otec byl nadšený, protože to byla moje první nominace do národního týmu,“ sdělil Buffon junior.

„Mluvil jsem s rodinou a společně jsme se rozhodli, že pro mou fotbalovou kariéru a můj rozvoj jako hráče bude lepší hrát za Českou republiku,“ popisuje důvody, proč už podruhé přijal pozvánku do českého výběru.

Rozhodnutí reprezentovat Česko v mládežnických výběrech navíc není zcela definitivní. Hráči s dvojím občanstvím mohou země libovolně měnit, dokud se nepodívají do dospělého fotbalu. Start za reprezentační osmnáctku Česka tak rozhodně neznamená, že by mladý Buffon nemohl za pár let nakouknout i do italského mužstva. „Pokud se v budoucnu naskytne příležitost, pořád mu nic nebrání, aby si oblékl italský dres,“ komentoval první Louisův start za český nároďák otec Gianluigi pro deník la Republicca.

Pokud se ovšem ve výběru Václava Jílka zabydlí, může se stát, že se někdy v budoucnu postaví právě proti své rodné zemi. I na to je ale obletovaný útočník připraven. „Narodil jsem se a vyrostl v Itálii, ale abych byl stoprocentní profesionál a odváděl svoji práci co nejlépe, musí pro mě být každý zápas důležitý. Ať už to je proti Itálii nebo jakékoliv jiné reprezentaci.“

Program českého týmu do 18 let na turnaji v Portugalsku: