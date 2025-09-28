Liverpool dodržel slib po smrti Dioga Joty (†28): Stamiliony pro vdovu
Slibem nezarmoutíš. Jenže mluvit třeba o stadionu pro rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou a pak ho skutečně postavit, to jsou dvě zcela rozdílné věci. Fotbalový Liverpool ale slib, který ho vyšel na zhruba 300 milionů korun, splnil.
Právě takovou částku zbývalo dle smlouvy vyplatit Diogu Jotovi (†28), když letos v létě náhle zahynul se svým bratrem při automobilové nehodě. Teď už prachy leží na účtu vdovy Rute.
„Majitelé klubů jsou často kritizováni. Ale to, jak se ti naši postavili k tak tragické situaci – že jeho ženě a dětem poslali peníze, které by si tu vydělal – je opravdu chvályhodné. Možná si lidi myslí, že ve fotbale je takové chování běžné, ale fakt není,“ kýve trenér Liverpoolu Arne Slot.