Svědectví přímo z Liverpoolu: Jak oslavy titulu narušil děsivý incident

Od rána se popíjelo a slavilo. Ulice města se zahalily do červené barvy. Statisíce lidí na sobě měli dresy, kloboučky, šály a prakticky pořád se z nejrůznějších míst linul červený kouř z nepřeberného množství dýmovnic.

Náladu nezkazil ani neutichající déšť. Nikdo si tuhle chvíli nechtěl nechat ujít a fanatici obsadili všechna dosažitelná místa, aby hráčům mohli patřičně poděkovat za fantastickou sezonu. Na střeše každé autobusové zastávky se mačkali desítky lidí a na každý semafor vylezl minimálně jeden odvážlivec. Trenér Liverpoolu Arne Slot to popsal jako „jednoznačně nejlepší fotbalový zážitek v životě.“

Nejradostnější okamžiky se ale minimálně pro část fanoušků rychle změnily v noční můru. Do rozjařeného davu totiž v jednom místě tvrdě narazilo auto a zranilo zhruba padesát lidí. Dva jsou stále ve vážném stavu, včetně jednoho dítěte. „Byl to fantastický den. Statisíce lidí si užívali a jeden idiot to všechno zničil,“ nechápal dlouholetý fanoušek Liverpoolu Steve.

Když jsem se vrátil domů ke známým, u nichž při návštěvách Liverpoolu obvykle bydlím, vždycky srdečná Elaine mě vítala s velkou úlevou v očích. Celé město si prožilo několik hodin v šoku a strachu.

Mezi slavicí fanoušky Liverpoolu najel autem řidič • ČTK

Sám jsem přímo u incidentu naštěstí nebyl. Stál jsem o několik set metrů dál a nebyl zde cítit ani náznak jakýchkoli obav či zděšení. Kvůli přetíženým sítím příliš nefungovalo internetové připojení, takže se většina fanoušků o děsivé události dozvěděla až s časovým odstupem. Večer ale už hlavní starosti většinou nebyly, do jaké hospody se půjde slavit, ale každý se snažil zjistit, jestli mezi zraněnými nemá někoho blízkého. „Nevím o nikom ze známých, koho by se to týkalo,“ oddechl si jindy rozverný Steve, s velmi vážným výrazem ve tváři.

Šok byl pro všechny o to větší, že šlo o rodinnou událost, kam každý přišel slavit se svými nejbližšími. Vedle sebe byly všechny generace fanoušků. Na ramenou rodičů křepčila spousta opravdu malých dětí, z balkónů pak zase mávali fandové v hodně pokročilém věku.

„Byli jsme u bratrance doma, který bydlí zrovna na trase průvodu. Všechno bylo jako vždy perfektní. Pak jsme přijeli domů a všechno se změnilo,“ popisují místní náročné chvíle, kdy se o nechutném činu dozvěděli.

Zároveň také věří, že útok nebude mít žádné větší následky na život ve městě. „Až vyhrajeme za rok, tak to oslavy neovlivní. Policie asi přidá pár opatření, ale lidé normálně přijdou,“ je přesvědčený jeden z věrných podporovatelů.

Nejasné důvody útoku

Klid je v tomto případě odůvodněný tím, že pravděpodobně nešlo o žádný plánovaný útok. Policie už vyloučila možnost, že šlo o teroristický čin a je přesvědčená, že pachatel jednal sám. Proč se ale řidič obklopen tolika lidmi zachoval tak, jak se zachoval, zůstává nejasné.

A právě to je dost možná nejdiskutovanější věcí dnešního dne. „Byl to asi jeden z fanoušků, co se snažil projet, a ostatní mu začali mlátit do auta, a tak se prostě rozjel,“ říká jedna z místních. A videa kolující po sociální síti skutečně ukazují, jak dav fanoušků demoluje nastartované auto. Není z něj však úplně zřejmé, kdo celý konflikt nastartoval. Jestli to byli slavící fanoušci, anebo agresivní řidič.

„Byl to jen vožralej blb. Najel do davu, a když ho lidi chtěli zastavit a začali mu ničit auto, rozjel se ještě rychleji,“ líčí jeden fanoušek svou teorii. „Vůbec nechápu, jak se vůbec na tuhle ulici dostal s autem. To je ta největší záhada,“ přidává další z kolemjdoucích. „Když se dostal do pasti v tak velkém davu, tak se naštval a přeskočilo mu,“ doplňuje.

Co za nechutným činem 53letého Brita stálo, nyní vyšetřuje policie a více se dozvíme až později. Už teď je ale jasné, že na tyhle oslavy vždycky budou všichni účastníci vzpomínat s rozporuplnými pocity.