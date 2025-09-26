Krejčí proti Kinskému? Český „Vlk“ má důvěru. Odchod Isaka Newcastle bolí
BLOG KOMENTÁTORA CANAL+ SPORT | Nová sezona nejvyšší anglické soutěže jako tradičně baví! Úřadující mistr Liverpool si už po pěti kolech užívá pětibodový náskok na špičce tabulky. Pochválit můžeme i stabilní Bournemouth a Crystal Palace (oba aktuálně v TOP pětce) nebo nováčka ze Sunderlandu (klidné sedmé místo). Šlágrem následujícího víkendu bude jistě nedělní duel mezi Newcastlem a Arsenalem a český divák může vyhlížet další představení českého reprezentanta Ladislava Krejčího v dresu Wolverhamptonu! Tentokrát „na půdě“ Antonína Kinského.
Sedm zápasů v sobotu, dva v neděli a jeden v pondělí! 6. kolo Premier League „vykopnou“ hráči Brentfordu a Manchesteru United (výkop 13:30). Zajímavé je, že trenér Rúben Amorim nedokázal v rámci Premier League s Red Devils vyhrát dvakrát v řadě! Přitom na Old Trafford působí už od listopadu loňského roku. Tým portugalského kouče dokázal před šesti dny porazit Chelsea (2:1) a spoléhat bude v sobotu po obědě opět na kapitána Bruna Fernandese, který má za sebou přesně 200 zápasů a 100 gólů v dresu tradičního anglického klubu.
Pokud si v sobotu v 15:55 pustíte program CANAL+ Sport 4, můžete si v rámci konferenčního přenosu vychutnat hned 4 duely nejvyšší anglické fotbalové soutěže najednou. Papírově nejzajímavěji vypadá na první pohled utkání mezi Crystal Palace a Liverpoolem. Jde totiž o jediné dva kluby, které v nové sezoně zatím neprohrály. Londýnský celek vedený trenérem Oliverem Glasnerem touží po rekordní sérii. Eagles totiž v součtu se zápasy z minulé sezony neprohráli už 17 ligových duelů v řadě! Liverpool, který je zatím v aktuální sezoně stoprocentní, bude chtít Crystal Palace vrátit prohru za Community Shield. První trofej nové anglické fotbalové sezony totiž začátkem srpna vyhrál právě londýnský klub díky výhře 3:2 po penaltách.
„Vlk“ Krejčí touží po prvních bodech
Sobotní zápas „pod světly“ nabídne tentokrát Tottenham Hotspur Stadium (výkop 21:00). Spurs, kteří zatím prohráli jen s Bournemouthem, uspěli i v úvodním zápase Ligy mistrů i Anglického ligového poháru. Fanoušci jsou tak s novým manažerem Thomasem Frankem (zatím) spokojení. V sobotním večerním ligovém duelu si ale jistě půjdou pro „povinné“ 3 body. Na sever Londýna totiž zavítá Wolverhampton. Tým, který ani na 5 pokusů v novém ročníku nebodoval. Wolves si spravili chuť v úterním duelu 3. kola Anglického ligového poháru. Everton porazili 2:0 i s Ladislavem Krejčím na hřišti. Český stoper byl jeden ze dvou hráčů, které manažer Vitor Pereira nechal v základní sestavě i po sobotní ligové prohře s Leedsem (1:3).
Krejčí má po svém příchodu na ostrovy důvěru jak od realizačního týmu, tak od samotných fanoušků Wolves. Poslední tři soutěžní duely odehrál celé. Ve svém premiérovém zápase na Molineux Stadium dal svůj první gól v Premier League. Na fanouškovské stránce molineux.news o něm příznivci Wolves píší jako o budoucím kapitánovi klubu. Vyzdvihují jeho přístup k zápasům, sebevědomí i fyzickou kondici. V sobotu večer se Krejčí na stadionu potká i s reprezentačním spoluhráčem Antonínem Kinským. Český brankář má za sebou povedený středeční pohárový zápas s Doncasterem (3:0), ve kterém si připsal dva klíčové zákroky. O víkendu by měl opět krýt záda jedničce Spurs Vicariovi.
Nedělní bitva na stadionu St James’ Park
Zápasy mezi Newcastlem a Arsenalem bývají v posledních letech vyrovnané, ostré a divácky napínavé. Straky trápí po odchodu Alexandera Isaka produktivita. V lize mají zatím druhý nejhorší útok (vstřelily jen 3 góly). Fanoušci tak věří, že se brzy rozstřílí německý talent Nick Woltemade. Arsenal bude chtít navázat na druhý poločas zápasu s Manchesterem City. Manažer Mikel Arteta do něj ve šlágru minulého kola poslal všechna útočná esa a díky brance střídajícího Martinelliho nakonec zachránil důležitý bod. Jak dopadne nedělní bitva? Pusťte si CANAL+ Sport v 17:30.
Přeju hezký víkend s Premier League!
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liverpool
|5
|5
|0
|0
|11:5
|15
|2
Arsenal
|5
|3
|1
|1
|10:2
|10
|3
Tottenham
|5
|3
|1
|1
|10:3
|10
|4
Bournemouth
|5
|3
|1
|1
|6:5
|10
|5
Crystal Palace
|5
|2
|3
|0
|6:2
|9
|6
Chelsea
|5
|2
|2
|1
|10:5
|8
|7
Sunderland
|5
|2
|2
|1
|6:4
|8
|8
Fulham
|5
|2
|2
|1
|6:5
|8
|9
Manchester City
|5
|2
|1
|2
|9:5
|7
|10
Everton
|5
|2
|1
|2
|6:5
|7
|11
Manchester Utd.
|5
|2
|1
|2
|6:8
|7
|12
Leeds
|5
|2
|1
|2
|4:7
|7
|13
Newcastle
|5
|1
|3
|1
|3:3
|6
|14
Brighton
|5
|1
|2
|2
|6:8
|5
|15
Nottingham Forest
|5
|1
|2
|2
|5:9
|5
|16
Burnley
|5
|1
|1
|3
|5:8
|4
|17
Brentford
|5
|1
|1
|3
|6:10
|4
|18
Aston Villa
|5
|0
|3
|2
|1:5
|3
|19
West Ham
|5
|1
|0
|4
|5:13
|3
|20
Wolves
|5
|0
|0
|5
|3:12
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup