Neukončil kariéru, nebyl prodán. Byl hráčem Liverpoolu a zůstane v klubu napořád. „Číslo 20 bude navždy zvěčněno v historii za svůj podíl na titulu Liverpoolu v sezoně 2024/25 – jubilejním dvacátém v klubových dějinách,“ oznámil červený klub z Merseyside v den úmrtí portugalského útočníka.

Jeho číslo se tak stane vůbec prvním za 133 let dlouhou historii klubu, které už nikdo neoblékne.

Fanoušci Reds pak zasypali okolí stadionu květinami, věnci a šálami na počest svého oblíbence. Smutná chvíle přivedla dohromady i jindy rozhádané rivaly a Jotovu památku přišli uctít i někteří fanoušci Evertonu. Právě do sítě městského rivala přitom Jota vstřelil svůj poslední gól v kariéře.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený iSport.cz, Deník Sport (@isportcz)

Podobná gesta pak byla k vidění i jinde. Květiny se objevily také před stadionem Wolverhamptonu, kde útočník strávil tři roky před přestupem do Liverpoolu. Tam dorazil také bývalý kapitán LFC Jordan Henderson, který s Jotou působil v Liverpoolu tři sezony. „Odpočívej v pokoji, můj kamaráde, společně s bratrem Andrém. Budeš nám všem chybět,“ napsal do vzkazu, který vložil do záplavy květin před stadionem.

Svoji vzpomínku přidala také nejzářivější hvězda aktuálních mistrů. Kanonýr Mohamed Salah přiznal, že při zprávě o Jotově tragickém osudu ztratil slova. „Do včerejška jsem si nemyslel, že bych měl být z čehokoliv vystrašený před návratem do Liverpoolu. Spoluhráči přicházejí a odcházejí, ale ne takovým způsobem. Bude mimořádně komplikované přijmout, že Diogo už tam nebude, až se zase sejdeme.“

Truchlilo se i jinda. Úvodní utkání ženské reprezentace Portugalska na mistrovství Evropy ve Švýcarsku předcházela minuta ticha a v hledišti byla vidět řada vzkazů pro Dioga i jeho bratra.

Pohřeb obou tragicky zesnulých sourozenců je naplánován na sobotní dopoledne, už v pátek se pak v jejich rodném Portugalsku uskuteční smuteční rozloučení. Obřad proběhne v sobotu v Sao Cosme na východě jejich rodného Porta. Jen necelé dva týdny zpět se na stejném místě Jota oženil se svou dlouholetou partnerkou, s níž přivedl na svět tři děti.

„Těla obou bratrů budou převezena do kaple Vzkříšení, kde proběhne smuteční rozloučení. Jsme tu pro všechny, abychom společně uctili jejich památku, sdíleli bolest i křesťanskou naději,“ oznámil místní kněz Jose Manuel Macedo.

Diogo Jota a André Silva zemřeli při autonehodě na severozápadě Španělska, když se starší Diogo vracel na předsezonní přípravu do Liverpoolu. Vzhledem k nedávné drobné operaci mu totiž lékaři nedoporučili použít leteckou dopravu.

Při předjíždění na dálnici pak jejich vozu praskla pneumatika, auto sjelo z vozovky, několikrát se převrátilo a následně začalo hořet.

Na neblahou událost už zareagovala velká část bývalých spoluhráčů a kamarádů.

„Co říct v takové chvíli? Marně hledám slova. Všichni v klubu jsme v šoku a bolí to o to víc, že Diogo pro nás nebyl jen hráčem – byl to přítel, kolega, blízký člověk. Byl vzorem liverpoolského fotbalisty: tvrdě pracoval, měl obrovské srdce, dával góly a přinášel kvalitu. Ale byl i výjimečný člověk – přirozený přítel všech, skromný, upřímný a hluboce oddaný své rodině,“ napsal v dopise trenér Liverpoolu Arne Slot, jehož éru na lavičce Reds odšpuntoval prvním gólem právě Diogo.

„Myslím především na jeho nejbližší – manželku Rute, tři děti a rodinu. Prožívali nádherné léto, a právě to dělá tuto ztrátu ještě tragičtější. Za celý Liverpool chci říct jediné: nikdy nepůjdete sami. Všichni – hráči, zaměstnanci i fanoušci – stojíme při vás. Až přijde čas, oslavíme Diogův život i fotbal, ale teď truchlíme pro jedinečného člověka. Jeho jméno je Diogo,“ zakončil zprávu s odkazem na písničku, kterou fanoušci Liverpoolu Jotovi složili.