David Pastrňák a jeho krásná Rebecca čekají miminko: Olympiáda v ohrožení?!

Autor: rau
David s Rebeccou čekají miminko. Jak to bude s olympiádou?
David Pastrňák a jeho manželka čekají miminko.
Největší česká hokejová hvězda David Pastrňák
Bostonští obdarují děti ve špitálech
Bostonští obdarují děti ve špitálech
Pastrňák v Santově čepici vybíral dárky.
Český snajpr David Pastrňák s pukem, kterým dosáhl hranice 400 gólů v NHL
David Pastrňák se po překonání hranice 400 gólů v NHL setkal s bývalým slovenským parťákem a legendou Bruins Zdenem Chárou
David Pastrňák s pásem pro hráče kabiny Bostonu
David Pastrńák zdraví fanoušky Bostonu po svém tříbodovém představení, při kterém překonal hranici 400 gólů v NHL
Hokejisté Bostonu oslavují trefu Davida Pastrňáka
David Pastrňák slaví gól s parťáky z Bostonu
David Pastrňák popřál švédské choti Rebece k 31. narozeninám.
Rebeka šla kamarádce za družičku.
Pan a paní Pastrňákovi.
Rebecca s dcerou Davidovi pravidelně fandí.
David Pastrňák se před čtvrtfinále proti Švédsku vidí s manželkou a dcerou
David Pastrňák před čtvrtfinále zdraví manželku Rebeccu a dceru Freyu
David Pastrňák zdraví svoji manželku a dceru
Rebecca s dcerou Davidovi pravidelně fandí.
Rebecca s dcerou Davidovi pravidelně fandí.
Rebecca s dcerou Davidovi pravidelně fandí.
Nejbližší Davida Pastrňáka měli na MS ve Stockholmu půlené dresy
Manželka Davida Pastrňáka Rebecca s dcerou Freyou Ivy
»Pasta« se svou milovanou Rebeccou.
»Pasta« se svou milovanou Rebeccou.
»Pasta« se svou milovanou Rebeccou.
»Pasta« se svou milovanou Rebeccou.
»Pasta« se svou milovanou Rebeccou.
Novomanželé Pastrňákovi se chlubí: Jsme svoji!
V dubnu zapíjela loučení se svobodou v Bostonu
Kamarádky Švédku překvapily kvízem na míru
Kdy bude česko-švédská veselka, zatím Pasta i Rebecca tají
Rebecca se loučila se svobodou už podruhé
Budou Pastrňákovi
Brzy budou mít s Pastou svatbu
David Pastrňák slavil na Staroměstském náměstí společně se svou snoubenkou Rebeccou a dcerkou Freyou.
David Pastrňák slavil na Staroměstském náměstí společně se svou snoubenkou Rebeccou a dcerkou Freyou.
Švédská přítelkyně Davida Pastrňáka Rebecca během semifinále MS s jejich dcerou
Švédská přítelkyně Davida Pastrňáka Rebecca během semifinále MS s tchýní Marcelou
Švédská přítelkyně Davida Pastrňáka Rebecca během semifinále MS s dcerou
Švédská přítelkyně Davida Pastrňáka Rebecca během semifinále MS s dcerou a tchýní Marcelou

Malebný podzim plný pestrobarevného listí na zemi i střechách věžáků ještě víc rozzářila ta nejkrásnější zpráva. David Pastrňák (29) s jeho krásnou Rebeccou (30) očekávají další miminko! A fanoušci jsou v pozoru: Jen, aby to neovlivnilo účast hvězdy na olympiádě.

Dvouletá dcera sehraného páru Freya Ivy, bude co nevidět velkou sestřičkou. „Moje všechno,“ napsala švédská blondýnka do popisku k instagramovým fotkám, na nichž se rozkošná rodinka prochází parkem.

Na snímcích jsou sice tři, ale přitom tam jsou čtyři! Nový život se totiž pod srdcem krásné Rebeccy teprve klube.

„A bude to kluk, nebo holka,“ ptal se při rozhovoru s deníkem Blesk prezident svazu Alois Hadamczik (73). Jenže pohlaví slavní manželé, kteří se vzali vloni v létě na chorvatském ostrově Hvar, tají.

Bez detailů

Ani přesný měsíc těhotenství se neví. „Děkujeme,“ reagovala stručně a jasně na gratulaci Pastrňákova maminka Marcela Ziembová. A přidala srdíčko. Víc ani muk.

Napovědět ostříleným tatínkům, maminkám a gynekologům může velikost zakulaceného bříška rodičky. Podle mnohých fanoušků tak akorát na to, aby novou kapitolu mateřských povinností Pastrňákovi načali právě během olympiády.

Reprezentační turnaj startuje v Miláně 5. února. Naruší trenérovi Rulíkovi taťka Pasta krásnou »komplikací« přípravné plány? Pokud by termín s olympiádou kolidoval, je i s ohledem na smrt jeho synka Vigga před čtyřmi lety (zemřel šest dní po porodu) pochopitelné, že by Pasta zrovna nejásal, kdyby měl rodinku kvůli olympiádě nechat v Americe. Jsou i důležitější věci než hokej.

Svazový šéf Hadamczik o Pastovi Na Hrách bude ještě lepší!

Obavy z toho, že by Pastrňákovy rodičovské závazky mohly ohrozit jeho účast na olympiádě? Ale kdepak! Svazový prezident Alois Hadamczik (73) zůstává v klidu.

„Když někoho vidíte umírat, hraje se hůř, ale když se někdo rodí, je to přesně naopak,“ řekl Blesku. „Každopádně pro celou rodinu včetně jeho maminky Marcely to je skvělá zpráva. Gratuluji. David nadšení určitě přenese i do hry,“ je si jist Hadamczik a zdůrazňuje, že chlap z Havířova je doopravdy pan Hokejista. „Jak obleče výstroj, chce být nejlepší na světě. David si teď splnil přání a povzbudí ho to.“ zasnil se šéf a přidal až básnické zakončení: „Mít pohodu a umět hrát hokej, to je ta nejkrásnější spojitost.“

