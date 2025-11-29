David Pastrňák a jeho krásná Rebecca čekají miminko: Olympiáda v ohrožení?!
Malebný podzim plný pestrobarevného listí na zemi i střechách věžáků ještě víc rozzářila ta nejkrásnější zpráva. David Pastrňák (29) s jeho krásnou Rebeccou (30) očekávají další miminko! A fanoušci jsou v pozoru: Jen, aby to neovlivnilo účast hvězdy na olympiádě.
Dvouletá dcera sehraného páru Freya Ivy, bude co nevidět velkou sestřičkou. „Moje všechno,“ napsala švédská blondýnka do popisku k instagramovým fotkám, na nichž se rozkošná rodinka prochází parkem.
Na snímcích jsou sice tři, ale přitom tam jsou čtyři! Nový život se totiž pod srdcem krásné Rebeccy teprve klube.
„A bude to kluk, nebo holka,“ ptal se při rozhovoru s deníkem Blesk prezident svazu Alois Hadamczik (73). Jenže pohlaví slavní manželé, kteří se vzali vloni v létě na chorvatském ostrově Hvar, tají.
Bez detailů
Ani přesný měsíc těhotenství se neví. „Děkujeme,“ reagovala stručně a jasně na gratulaci Pastrňákova maminka Marcela Ziembová. A přidala srdíčko. Víc ani muk.
Napovědět ostříleným tatínkům, maminkám a gynekologům může velikost zakulaceného bříška rodičky. Podle mnohých fanoušků tak akorát na to, aby novou kapitolu mateřských povinností Pastrňákovi načali právě během olympiády.
Reprezentační turnaj startuje v Miláně 5. února. Naruší trenérovi Rulíkovi taťka Pasta krásnou »komplikací« přípravné plány? Pokud by termín s olympiádou kolidoval, je i s ohledem na smrt jeho synka Vigga před čtyřmi lety (zemřel šest dní po porodu) pochopitelné, že by Pasta zrovna nejásal, kdyby měl rodinku kvůli olympiádě nechat v Americe. Jsou i důležitější věci než hokej.
Svazový šéf Hadamczik o Pastovi Na Hrách bude ještě lepší!
Obavy z toho, že by Pastrňákovy rodičovské závazky mohly ohrozit jeho účast na olympiádě? Ale kdepak! Svazový prezident Alois Hadamczik (73) zůstává v klidu.
„Když někoho vidíte umírat, hraje se hůř, ale když se někdo rodí, je to přesně naopak,“ řekl Blesku. „Každopádně pro celou rodinu včetně jeho maminky Marcely to je skvělá zpráva. Gratuluji. David nadšení určitě přenese i do hry,“ je si jist Hadamczik a zdůrazňuje, že chlap z Havířova je doopravdy pan Hokejista. „Jak obleče výstroj, chce být nejlepší na světě. David si teď splnil přání a povzbudí ho to.“ zasnil se šéf a přidal až básnické zakončení: „Mít pohodu a umět hrát hokej, to je ta nejkrásnější spojitost.“