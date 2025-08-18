Pieta za Jotu, tragédie v ochozech a zase VAR. Co přineslo první kolo Premier League?

Předplatné

Pieta za Jota, tragédie v ochozech a zase VAR. Co přineslo první kolo Premier League?

Fanoušci Liverpoolu vzdávají holt zesnulému Diogu Jotovi
Fanoušci Liverpoolu na zesnulého Dioga Jotu nezapomenou
Fanoušci Liverpoolu během úvodního utkání nové sezony Premier League
Fotbalisté Liverpoolu vstupují do nové sezony Premier League s černou páskou na uctění památky Dioga Joty
Fanoušci Wolves uctili památku Dioga Joty
Eberechi Eze z Crystal Palace slaví svou branku do sítě Chelsea, kterou později odvolal VAR
El Hadji Malick Diouf během své premiéry za West Ham proti Sunderlandu
Jiří Bejček
Anglie - Premier League
Anglická nejvyšší fotbalová soutěž odstartovala emotivně i dramaticky. První kolo rámovala vzpomínka na zesnulého Dioga Jotu. Žhavým tématem nadále zůstává VAR, o velký třesk se postaral jeden z letošních nováčků. A jak se vedlo útočným posilám dvou největších favoritů na titul?

Vzpomínka na Jotu a Silvu

Moment, který celou sezonu anglické nejvyšší soutěže zahájil. Anfieldem, za přítomnosti rodiny tragicky zesnulého Dioga Joty, nejdříve bouřlivě zazněla klubová hymna You’ll Never Walk Alone, aby na ni následně v absolutním kontrastu navázala mrazivá minuta ticha. Tribuny se v ten moment za pomoci chorea převlékly do nápisů DJ20 a AS30, aby ještě konkrétněji uctily památku portugalských bratrů.

Pietní ceremoniál zahájil všechny zápasy prvního kola a vlajky Portugalska byly k vidění na každém stadionu. Speciální tifo si přichystali také fanoušci Wolverhamptonu, jejichž dres Jota oblékal před přestupem do Liverpoolu.

Fanoušci Wolves uctili památku Dioga Joty

Ruka, kterou VAR neviděl

Trvalo to přesně 13 minut, aby se – v minulých letech tolik kritizovaní – angličtí videorozhodčí opět zdiskreditovali. K inkriminovanému momentu došlo při jednom z brejků Liverpoolu. Obránce Bournemouthu Marcos Senesi se nejprve snažil míč zkrotit stehnem, což se mu nepovedlo. Když se balon uvolnil a Hugo Ekitike byl připraven udeřit, Senesi zasáhl míč konečky prstů a změnil jeho rotaci. Nebýt tohoto zásahu, útočník Reds byl připraven sprintovat sám na bránu. Stadion i lavička domácích v ten moment hlasitě protestovaly. Marně. Rozhodčí Anthony Taylor pískal až o pár vteřin později a ve prospěch hostujícího celku kvůli jinému nesouvisejícímu přestupku.

„Rozhodnutí sudího neudělit červenou kartu bylo přezkoumáno a potvrzeno systémem VAR – situace nebyla vyhodnocena jako zřejmé hraní rukou ani jako upření zjevné gólové příležitosti, a to vzhledem k vzdálenosti od branky,“ uvedla v následném oficiálním vyjádření Premier League.

Rozhodčí s mikrofonem

Poprvé v historii Premier League fanoušci slyšeli rozhodčího oznámit rozhodnutí VAR přímo publiku. Nový komunikační systém byl použit během bezbrankové remízy Chelsea s Crystal Palace. V prvním poločasu poslal Eberechi Eze hosty do vedení, když napálil prudkou střelu z přímého kopu a překonal brankáře Roberta Sáncheze. Gólové oslavy ale neměly dlouhého trvání.

VAR doporučil rozhodčímu Darrenu Englandovi, aby si situaci znovu prohlédl u postranní obrazovky. Ten následně branku odvolal a na tribunách Stamford Bridge se rozeznělo jeho vysvětlení: „Po přezkoumání, hráč hostů s číslem šest stál při provedení střely méně než jeden metr od zdi. Proto je nařízen nepřímý volný kop a gól neplatí.“

Úmrtí na stadionu nepřerušilo zápas

Tragický příběh se udál v horním patře Amex Stadium, kde své domácí zápasy hraje Brighton. Fanouškovi jihoanglického klubu se v průběhu utkání udělalo mdlo a spadl do bezvědomí. Dvaasedmdesátiletý muž se okamžitě dostal do péče zaměstnanců a záchranářského týmu.

Utkání, i přes vážnou situaci v ochozech, ale nebylo přerušeno. Bezpečnostní tým Brightonu, sussexá policie a vedení ligy se shodly, že zastavení hry mohlo narušit probíhající resuscitaci a zkomplikovat situaci, pokud by bylo nutné pacienta urychleně převézt do nemocnice. Navzdory veškeré snaze lékařů se však muže nepodařilo zachránit a po skončení utkání svůj boj o život prohrál.

Návrat Sunderlandu ve velkém stylu

Tomu se říká comeback! Sunderland se po osmi strastiplných letech (polovinu z nich strávil až ve třetí lize) vrátil do Premier League. Fanouškům na domácím Stadium of Light připravil až nečekaně bujarou party, když přejel londýnský West Ham 3:0. Hořkou pilulku musel při svém ligovém debutu polknout i Malick Diouf, Tomáš Souček nastoupil na závěrečnou dvacetiminutovku.

„Černé kočky“ všem konkurentům ukázaly hned v prvním kole, že by se s nimi mělo počítat. Dokáží prolomit prokletí posledních dvou sezon? V obou předešlých ročnících se sestupu nevyhnul nikdo z ligových nováčků.

Posily se (ne)předvedly

Když Liverpool přivedl v průběhu léta Huga Ekitikeho z Frankfurtu, propírala se jeho vysoká cena. Se všemi bonusy za něj můžou Reds nakonec zaplatit až 79 milionů liber (téměř 2 a půl miliardy korun). Francouzský dlouhán ale hned v prvním kole umlčel všechny své potenciální kritiky. Proti Bournemouthu nejprve zkušeně otevřel skóre, následně si připsal i asistenci.

O poznání horší start má za sebou Viktor Gyökeres. V dresu Arsenalu sice čelil věhlasnějšímu Manchesteru United, loňská sezona ale ukázala, že Old Trafford strach soupeřů příliš nebudí. Gunners nakonec zvítězili 1:0, i přesto švédská hvězda na svou ligovou premiéru raději rychle zapomene. Gyökeres za 60 minut na hřišti nevystřelil, zkompletoval čtyři přihrávky a jedenáctkrát ztratil míč. Fanouškům na sociálních sítích ale neuniklo, že pokaždé, když byl v záběru kamery, upravoval si účes.

