Pieta za Jotu, tragédie v ochozech a zase VAR. Co přineslo první kolo Premier League?
Anglická nejvyšší fotbalová soutěž odstartovala emotivně i dramaticky. První kolo rámovala vzpomínka na zesnulého Dioga Jotu. Žhavým tématem nadále zůstává VAR, o velký třesk se postaral jeden z letošních nováčků. A jak se vedlo útočným posilám dvou největších favoritů na titul?
Vzpomínka na Jotu a Silvu
Moment, který celou sezonu anglické nejvyšší soutěže zahájil. Anfieldem, za přítomnosti rodiny tragicky zesnulého Dioga Joty, nejdříve bouřlivě zazněla klubová hymna You’ll Never Walk Alone, aby na ni následně v absolutním kontrastu navázala mrazivá minuta ticha. Tribuny se v ten moment za pomoci chorea převlékly do nápisů DJ20 a AS30, aby ještě konkrétněji uctily památku portugalských bratrů.
Pietní ceremoniál zahájil všechny zápasy prvního kola a vlajky Portugalska byly k vidění na každém stadionu. Speciální tifo si přichystali také fanoušci Wolverhamptonu, jejichž dres Jota oblékal před přestupem do Liverpoolu.
Ruka, kterou VAR neviděl
Trvalo to přesně 13 minut, aby se – v minulých letech tolik kritizovaní – angličtí videorozhodčí opět zdiskreditovali. K inkriminovanému momentu došlo při jednom z brejků Liverpoolu. Obránce Bournemouthu Marcos Senesi se nejprve snažil míč zkrotit stehnem, což se mu nepovedlo. Když se balon uvolnil a Hugo Ekitike byl připraven udeřit, Senesi zasáhl míč konečky prstů a změnil jeho rotaci. Nebýt tohoto zásahu, útočník Reds byl připraven sprintovat sám na bránu. Stadion i lavička domácích v ten moment hlasitě protestovaly. Marně. Rozhodčí Anthony Taylor pískal až o pár vteřin později a ve prospěch hostujícího celku kvůli jinému nesouvisejícímu přestupku.
„Rozhodnutí sudího neudělit červenou kartu bylo přezkoumáno a potvrzeno systémem VAR – situace nebyla vyhodnocena jako zřejmé hraní rukou ani jako upření zjevné gólové příležitosti, a to vzhledem k vzdálenosti od branky,“ uvedla v následném oficiálním vyjádření Premier League.
Rozhodčí s mikrofonem
Poprvé v historii Premier League fanoušci slyšeli rozhodčího oznámit rozhodnutí VAR přímo publiku. Nový komunikační systém byl použit během bezbrankové remízy Chelsea s Crystal Palace. V prvním poločasu poslal Eberechi Eze hosty do vedení, když napálil prudkou střelu z přímého kopu a překonal brankáře Roberta Sáncheze. Gólové oslavy ale neměly dlouhého trvání.
VAR doporučil rozhodčímu Darrenu Englandovi, aby si situaci znovu prohlédl u postranní obrazovky. Ten následně branku odvolal a na tribunách Stamford Bridge se rozeznělo jeho vysvětlení: „Po přezkoumání, hráč hostů s číslem šest stál při provedení střely méně než jeden metr od zdi. Proto je nařízen nepřímý volný kop a gól neplatí.“
The first VAR in-stadium announcement made in the Premier League 🗣️ pic.twitter.com/dMyM9fjF1z— Premier League (@premierleague) August 17, 2025
Úmrtí na stadionu nepřerušilo zápas
Tragický příběh se udál v horním patře Amex Stadium, kde své domácí zápasy hraje Brighton. Fanouškovi jihoanglického klubu se v průběhu utkání udělalo mdlo a spadl do bezvědomí. Dvaasedmdesátiletý muž se okamžitě dostal do péče zaměstnanců a záchranářského týmu.
Utkání, i přes vážnou situaci v ochozech, ale nebylo přerušeno. Bezpečnostní tým Brightonu, sussexá policie a vedení ligy se shodly, že zastavení hry mohlo narušit probíhající resuscitaci a zkomplikovat situaci, pokud by bylo nutné pacienta urychleně převézt do nemocnice. Navzdory veškeré snaze lékařů se však muže nepodařilo zachránit a po skončení utkání svůj boj o život prohrál.
Návrat Sunderlandu ve velkém stylu
Tomu se říká comeback! Sunderland se po osmi strastiplných letech (polovinu z nich strávil až ve třetí lize) vrátil do Premier League. Fanouškům na domácím Stadium of Light připravil až nečekaně bujarou party, když přejel londýnský West Ham 3:0. Hořkou pilulku musel při svém ligovém debutu polknout i Malick Diouf, Tomáš Souček nastoupil na závěrečnou dvacetiminutovku.
„Černé kočky“ všem konkurentům ukázaly hned v prvním kole, že by se s nimi mělo počítat. Dokáží prolomit prokletí posledních dvou sezon? V obou předešlých ročnících se sestupu nevyhnul nikdo z ligových nováčků.
Posily se (ne)předvedly
Když Liverpool přivedl v průběhu léta Huga Ekitikeho z Frankfurtu, propírala se jeho vysoká cena. Se všemi bonusy za něj můžou Reds nakonec zaplatit až 79 milionů liber (téměř 2 a půl miliardy korun). Francouzský dlouhán ale hned v prvním kole umlčel všechny své potenciální kritiky. Proti Bournemouthu nejprve zkušeně otevřel skóre, následně si připsal i asistenci.
O poznání horší start má za sebou Viktor Gyökeres. V dresu Arsenalu sice čelil věhlasnějšímu Manchesteru United, loňská sezona ale ukázala, že Old Trafford strach soupeřů příliš nebudí. Gunners nakonec zvítězili 1:0, i přesto švédská hvězda na svou ligovou premiéru raději rychle zapomene. Gyökeres za 60 minut na hřišti nevystřelil, zkompletoval čtyři přihrávky a jedenáctkrát ztratil míč. Fanouškům na sociálních sítích ale neuniklo, že pokaždé, když byl v záběru kamery, upravoval si účes.