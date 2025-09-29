Do Prahy se vrací Prague Playoffs, šéf Andrlík slibuje novinku: Parkur proletí i dron
Po dvou letech do Prahy míří koňská šlechta – překážkoví koně a elitní jezdci se sjedou za necelé dva měsíce na Prague Playoffs do O2 Areny (koná se 20. – 23. listopadu). Akci řídí opět Jan Andrlík (56), předseda organizačního výboru Prague Playoffs, a avizuje létající novinku.
Playoffs bude v Praze pošesté, loni se ale konalo v Rijádu. Byli jste tam čerpat inspiraci?
„Byl jsem se tam podívat. Ale upřímně, jde o úplně jiné podmínky, konalo se to samozřejmě venku, takže nemají takové možnosti jako my v hale.“
Chystáte nějaké novinky, které zvýší atraktivitu?
„Doprovodná show bude v jednom bloku, osvěžili jsme i program. Pokud jde o samotné závody, prohlídku trati před parkurem doprovodíme vždy dronem, záběry z něj se budou promítat na kostku. Diváci tak trať uvidí ze stejné perspektivy jako koně a jezdci.“
Nejlevnější denní vstupenky stojí 390 korun, dají se ještě koupit?
„Jsou v prodeji už od konce roku 2023, už tehdy se jich do Vánoc prodalo pět tisíc. Spodní patra jsou od pátku do neděle vyprodaná, ale jiné lístky stále jsou. Pohybujeme se ve vyšších číslech než bývala, takže pevně věřím, že rekord čtyřicet tisíc diváků za celou akci padne.“
Na trati bývaly překážky s pražskou tematikou, budou zase?
„Ty samozřejmě zůstavají, mění se jen ty s reklamami partnerů akce, kterých přibylo. Stejný zůstane i povrch kolbiště, opět přivezeme 850 tun speciálního písku z Německa. Stejná zůstala i dotace 12 milionů eur, v přepočtu skoro 300 milionů korun.“