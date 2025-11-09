Tajemství výher tenistky Sereny Williamsové: Používala černou magii?
Slavná americká tenistka Serena Williamsová (44) čelila v průběhu své kariéry mnohým nařčením. Nejvíce ji rozhodilo, když ji soupeřka obvinila z používání okultních věd, aby si dopomohla k vítězství.
Mnohonásobná držitelka grandslamových titulů se rozpovídala po boku své sestry Venus v jednom podcastu. Jedna soupeřka na ně ukázala prsty a nařkla je ze spolupráce s temnými silami. „Nejšílenější věc, kterou jsem si o sobě vyslechla, bylo, že provozuju čarodějnictví a černou magii, protože jednu z holek jsem opravdu tvrdě porážela. A ona tvrdila, že jsem vůči ní použila černou magii,“ řekla Serena.
Ale nezůstalo jen u obyčejných slov. Lidé okolo poražené se ihned chopil šance a začali shánět možnosti, jak nad Williamsovou zvítězit. „Z toho, co jsem se pak doslechla, někdo v týmu té holky konzultoval celou věc s expertem na černou magii, aby Serenu porazila,“ prozradila Venus. Všichni zaháněči temných sil ale odešli na prázdno. Serena málokdy našla přemožitelku.
V době sester Williamsových to měly všechny soupeřky těžké. Společně s Venus navíc tvořily úspěšný tenisový deblový pár. U pomluv tak nezůstaly jen soupeřky, ale přisadili si i fanoušci. „Lidé mi často říkají, kde všude mě viděli a co jsem dělala na místech, kde jsem přitom nikdy nebyla. Musíš se s tím smířit, protože oni by se s tebou jinak hádali a trvali na tom, že jsi s nimi dělala tohle nebo tamto. Ale já si říkám: V životě jsem tě neviděla, prober se,“ povzdychla si Venus na závěr.