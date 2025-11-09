Předplatné

Česko - Švýcarsko 4:0. Modří vědí, jak na to. Výhra v nezvyklém úboru, ale přišli o Zohornu

Čeští hokejisté se radují z dalšího gólu proti Švýcarům
Čeští hokejisté se radují z dalšího gólu proti ŠvýcarůmZdroj: ČTK / AP / Emmi Korhonen
Český bek Jan Ščotka vráží do švýcarského soupeře
Český útočník Filip Chlapík se raduje z gólu proti Švýcarsku
Český útočník Ondřej Beránek v šanci u švýcarského brankáře Reta Berry
Čeští hokejisté v modrých dresech slaví trefu útočníka Filipa Chlapíka
Gólman Josef Kořenář v brance národního týmu
Česká střídačka v čele s kapitánem Dominikem Kubalíkem slaví další gól
Trenér švýcarské hokejové reprezentace Patrick Fischer na střídačce
PŘÍMO Z FINSKA | Takhle si to kouč Radim Rulík představoval v sobotu proti Finům jako správnou reakci na čtvrteční porážku se Švédy. Dočkal se až v nedělní partii se Švýcary. Těm po všech klíčových stránkách nechutnal enormně vylepšený výkon českého národního týmu, jenž v prémiových modrých dresech zaválel. Hokejová reprezentace skolila Švýcarsko 4:0 a z Tampere se vrací domů s vítěznou tečkou. A Josef Kořenář s čistým kontem.

Dvakrát se upozorňovali, jak je důležité chytit začátek, dvakrát to nedopadlo. Se Švédy Češi prohrávali 0:2, padli 1:3, s Finy 0:3, odešli smutní 2:4. Až se Švýcary se národní výběr výborně naladil od prvních sekund a velmi kompaktním představením sokovi nedal nejmenší šanci. Rozdíl mezi předvedenou kvalitou byl brutální a dost překvapivý. Z druhé strany – vítězové hráli poprvé na akci neutrální zápas, předtím byli v reálné roli hostů.

První gól Jáchymu Kondelíkovi po 78 sekundách sudí sebrali u videa kvůli omezení brankáři, ale šlo jen o předzvěst pokračujícího dobývání. Filip Chlapík ve 4. a v 6. minutě dvakrát přesně trefil, čímž rozparádil ostatní. Češi hráli s maximální chutí dopředu i spolehlivě dozadu, kotouč měli plně v moci a každá formace si něco zajímavého připravila. Oponent neměl v rukávu absolutně nic, s čím by eliminoval nátlakovou modrou jízdu.

Lukáš Sedlák v civilu gratuluje spoluhráčům z reprezentace k výhře 4:0 nad Švýcarskem • Miroslav Horák / Sport

Mezi 20. a 28. minutou hrál Rulíkův tým v přesilovce po škaredém krosčeku Nicolase Baechlera na Radima Zohornu. Při pětiminutové výhodě se soupeř znovu provinil proti pravidlům, šel do tří a Matěj Stránský dělovkou z levého kruhu zvýšil na 3:0. Aby krátce po další přesilovce Marian Adámek využil osídlení ofenzivního pásma a trojnásobné švýcarské clony k povedené ráně na 4:0.

Strádající protivník vůbec nevěděl, která bije. „První zápas v modrém dresu v životě, takže dobrý,“ usmíval se do ČT Adámek, jenž v Třinci střídá červený mundůr s bílým, stejně jako v reprezentaci, v níž podává velmi sympatické výkony a říká si nahlas o start na mistrovství světa.

Švýcarský sok se ocitl v o to složitější situaci, že Češi hráli čistě, bez faulů. Do značné míry i díky minimální aktivitě, hráči zkrátka tušili, že po sobotním debaklu 3:8 od Švédů přijde další.

Stínem povedené šichty je zranění Radima Zohorny, jenž musel odstoupit na konci úvodní části, kdy jej u hrazení ošklivým krosčekem zmuchloval Nicolas Baechler.

