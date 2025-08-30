EuroBasket produkují Češi. Spolupráce s místními? Někdy výzva, říká kreativní ředitel
PŘÍMO Z RIGY | Říkali jste si někdy na zápasech, kdo má na starost doprovodný program na kostce nad hřištěm? Možná vás překvapí, že v tomto odvětví je špičkou česká společnost Fandom Factory, která se kompletně stará o EuroBasket 2025 ve všech čtyřech městech. Pod pokličku eurobasketbalové produkce jsme nahlédli se spolumajitelem a kreativním ředitelem společnosti Tadeášem Drahorádem.
Jak náročné je řídit zábavu na EuroBasketu?
„Má to určitá specifika. Už jen tím, že se turnaj odehrává na čtyřech místech, což je kapacitně náročnější. Věděli jsme to dost dlouho dopředu a připravovali jsme se na to skoro rok.“
Co všechno vlastně ta práce obnáší?
„Jde o komplexní projekt skládaný ze tří pilířů. Tím prvním je samotný koncept, co se v jednotlivých arénách bude dělat za aktivitky. Pak audiovizuální content, kdy do všech arén dodává animace a grafiky. Pro Tampere, kde je těch zobrazovačů nejvíc, tak musíme převést do počítačů třináct set souborů. To jen pro představu. A pak je to obsluha na místě. Na všech místech máme lidi, kteří spolupracují s lokálním týmem. Musíme tedy vždy najít společnou řeč, aby program fungoval.“
Kolik lidí tedy EuroBasket zaměstná?
„Je to různé v jednotlivých fázích. V době příprav je to třeba deset lidí, kteří na tom pracují měsíce před akcí. Potom v místě konání je to řádově patnáct lidí.“
V čem je tato produkce odlišná třeba od hokeje, který taky často děláte?
„V basketu je mnohem víc pauz a přerušení, kdy musíte lidi v aréně bavit.“
Jaké největší akce máte za sebou?
„MS v basketbalu 2023, MS v hokeji, Ligu mistrů ve volejbale, dlouhodobě hokejovou Spartu a právě třeba EuroBasket. Vyhráli jsme tender a budeme dělat také světový šampionát v hokeji 2026 ve Švýcarsku.“
Těch akcí po světě máte za sebou hodně. Jaká bývá spolupráce s místními v zahraničí?
„Rozdíl mezi světem a Evropou v rámci basketbalu je v tom, že ve světě to má FIBA daleko víc pod kontrolou a říká těm místním, co mají dělat, a že tahle a tahle parta to má na starost, tak je poslouchejte. V Evropě mají mnohem větší vliv lokální organizační výbory, takže záleží místo od místa. Někde jsou rádi, že jim pomůžeme a dodáme více lidí. Třeba ve Finsku je teď basket na vzestupu a věří si tam, že to dělají dobře a nechtějí si do toho nechat moc kecat. Přitom jejich standard není náš standard a standard FIBA. Je to tím pádem výzva dát dohromady.“
Pečujeme o každý detail. Někdy se staráme možná až o blbosti
Důležitý bývá v hale speaker s mikrofonem, který všechno rozjíždí. Můžete mluvit i do jeho výběru?
„Určitě se o tom bavíme. Zrovna k tomu speakerovi tady v Rize jsem měl nějaké připomínky. Moc totiž povídá a vstupuje do těch různých animací. Říkal jsem jim, ať ho trochu stáhnou a nekomentuje evidentní věci. Takže máme spíše konzultační roli v tomto ohledu.“
Za vámi jdou i takové ty různé vtípky na kostkách nad hřištěm při přerušení hry, kdy je divák k někomu připodobněn, nebo má políbit partnera a podobně. Už se stalo, že se někdo urazil?
„Vzpomínám si, že před lety na MS ve florbalu kamera zabrala nějakou vnadnou Švédku a ona si pak šla na informace stěžovat, že nebyla spokojená s tím, jak byla zobrazená na kostce. Ti lidi ale při koupi vstupenky přistupují na řád arény.“
Produkovali jste i ženský EuroBasket. Po několika týdnech je tady mužský EuroBasket. Dalo se v něčem zlepšit?
„Ženský EuroBasket byl o dost menší akce, abych byl upřímný. Na místě jsme měli jen asi dva lidi, kteří to celé dozorovali. FIBA do toho neinvestovala tolik. Dělal se jen takový základ, takže těžko srovnávat.“
Jak se vůbec česká firma dostane v tom, co děláte do popředí?
„V Evropě takových firem moc není, které by se soustředily na konkrétní výseč toho, co děláme. Za druhé to asi děláme na nějaké úrovni, která je dobrá. V minulosti jsme už vyhráli některé tendery, kde proti nám stály americké společnosti, které to dělají ve velkém. Pečujeme o každý detail. Někdy se staráme možná až o blbosti, ale věříme, že to je ten správný přístup.“