Badosaová odkopla Tsitsipase a... Návrat k modelovi!
Jen pikantní klička osudu, nebo to snad hrála celou dobu na obě strany?! Španělská tenisová kráska Paula Badosaová (27) se po odkopnutí řeckého kolegy Stefanose Tsitsipase (27) vrátila do náručí uhrančivého modela Joshuy Sorrentina (32)!
S ním chodila ještě před třemi lety, předloni už tvořila ostře sledovaný pár s Tsitsipasem. Loni se rozešli, ale jen na dva týdny. „Je láskou mého života,“ řekl Řek letos v květnu, a dokonce mluvil o svatbě. Jenže po Wimbledonu oznámili rozchod! A teď už se sexy Paula v Dubaji tulí ke svému ex Joshuovi...
Témata: blesksport, Tsitsipas, Stefanos Tsitsipas, Dubaj, Paula Badosová