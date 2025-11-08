Badosaová odkopla Tsitsipase a... Návrat k modelovi!

Autor: as
Lásce s řeckým kolegou je šmitec. Teď se španělská tenistka Badosaová směje po boku modela Sorrentina.
Španělská tenistka Paola Badosaová s Joshuou Sorrentinem.
Paula Badosaová v dobách lásky s tenisovým kolegou Tsitsipasem.
Paula Badosaová v dobách lásky s tenisovým kolegou Tsitsipasem.
Španělská tenistka Paola Badosaová.
Paula Badosaová v dobách lásky s tenisovým kolegou Tsitsipasem.
Paula Badosaová v dobách lásky s tenisovým kolegou Tsitsipasem.
Paula Badosaová.
Paula Badosaová.
Španělská tenistka Paola Badosaová.
Paula Badosaová v dobách lásky s tenisovým kolegou Tsitsipasem.
Paula Badosaová.
Paula Badosaová.
Paula Badosaová v dobách lásky s tenisovým kolegou Tsitsipasem.
Paula Badosaová v dobách lásky s tenisovým kolegou Tsitsipasem.
Paula Badosaová.
Paula Badosaová.
Paula Badosaová v dobách lásky s tenisovým kolegou Tsitsipasem.
Paula Badosaová.

Jen pikantní klička osudu, nebo to snad hrála celou dobu na obě strany?! Španělská tenisová kráska Paula Badosaová (27) se po odkopnutí řeckého kolegy Stefanose Tsitsipase (27) vrátila do náručí uhrančivého modela Joshuy Sorrentina (32)!

S ním chodila ještě před třemi lety, předloni už tvořila ostře sledovaný pár s Tsitsipasem. Loni se rozešli, ale jen na dva týdny. „Je láskou mého života,“ řekl Řek letos v květnu, a dokonce mluvil o svatbě. Jenže po Wimbledonu oznámili rozchod! A teď už se sexy Paula v Dubaji tulí ke svému ex Joshuovi...

Španělská tenistka Paola Badosaová s Joshuou Sorrentinem.
Španělská tenistka Paola Badosaová s Joshuou Sorrentinem.

Témata:  blesksportTsitsipasStefanos TsitsipasDubajPaula Badosová

Související články



Články odjinud