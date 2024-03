Show je zpět. Prague Playoffs se budou střídat s Rijádem. Kellnerová: Nadšení

Smutek publika i elitních jezdců z konce éry populární show Prague Playoffs netrval dlouho. Parkurová Global Champions League se vrátí do Prahy. Prague Playoffs, které si v minulosti získaly diváky i celou jezdeckou komunitu, bude znovu vrcholem elitního seriálu v příštím roce a pak i v letech 2027 a 2029. „Všichni jezdci za mnou chodili, jestli nebude změna. Je to ta nejlepší zpráva,“ usmívá se Anna Kellnerová, manažerka týmu Prague Lions.

Stálo to několik měsíců tvrdého vyjednávání, ale nakonec to klaplo. Prague Playoffs, které jezdeckému sportu unikátní atmosférou a v O2 areně a perfektní organizací otevřelo cestu do nové reality, mají novou budoucnost. Akce se v Praze konala už v letech 2018 – 2023 s roční covidovou pauzou. Letos se finále Global Champions League uskuteční v Rijádu, v listopadu 2025 se ale vrátí do Prahy. A v letech 2027 a 2029 znovu.

„První moje reakce bylo naprosté nadšení. Nevím, jestli jsem začala skákat nahoru, dolů, ale bylo to nadšení, že nejde o jedno prodloužení, a že se to dlouhodobě bude vracet do Prahy,“ radovala se Anna Kellnerová. „Pár blízkých lidí to tušilo. Ale teprve dneska všichni zjistí, že se to vrací do Prahy a čekám hodně pozitivních reakcí.“

Prestižní soutěž se během několika let z nuly stala diváckým hitem v zemi, kde byly dosud závody parkurových koní na okraji zájmu. Loňská akce s rekordní návštěvou 40 000 diváků sice už nezvrátila letošní přesun finálového víkendu do Rijádu, pomohla ale nastavit dobrou pozici pro vyjednávání o comebacku.

„Bylo to opravdu náročné. O to víc jsem šťastný, jaké renomé si Prague Playoffs v posledních pěti letech získaly. Využili jsme toho a podařilo se nám je vrátit do Prahy,“ řekl ředitel akce Jan Andrlík. „Není tajemství, že Prague Playoffs mají největší návštěvnost z destinací Global Champions League. Je to unikátní a byla to velká páka.“

Praha si získala srdce parkurového světa díky jinde nevídané atmosféře. Publikum si zase rychle zvyklo na originální propojení špičkové sportovní show s koňmi v cenách hvězd fotbalové Premier League a barvitého doprovodného programu. Těmito argumenty Praha vyrovnala finanční možnosti pořadatelů v Rijádu, kteří pro finále Světového poháru neváhali zdvojnásobit prize money a pro letošní Playoffs Global Champions League staví novou halu. Český Tým Prague Lions se tak zase může těšit na domácí vyvrcholení seriálu.

„Pro nás je to fantastická zpráva. V zahraničí mají tyto závody obrovskou reputaci. Všichni jezdci byli smutní, že se Praha nebude opakovat. Pro náš tým je to úžasné, děláme to s nadšením,“ pochvalovala si Markéta Šveňková, sportovní ředitelka Czech Equestrian Teamu. „Jednání probíhala delší dobu, od té doby, kdy jsme věděli, že vyprší původní kontrakt. Potěšilo nás, že aspoň tímto způsobem bude tento prestižní podnik pokračovat.“

Termínem Prague Playoffs v příštím roce bude 20. – 23. listopad. Předprodej vstupenek spustí organizátoři už v pondělí.

Letošní sezonu odstartovali Prague Lions sedmým místem v Dauhá. Cílem týmu je dostat se v některém ze závodů na stupně vítězů a v celkovém pořadí základní části skončit do čtvrtého místa, z kterého se v play off postupuje rovnou do semifinálového kola. Kellnerová plánuje první start se svou klisnou Catch Me If You Can Old na přelomu května a června v Saint-Tropez.

V Česku se koncem června budou konat závody CSIO s Pohárem národů.

Kellnerová: Fanoušci byli silná karta

Síla Prague Playoffs zapůsobila. Finále Global Champions League se sice letos přesunulo do Rijádu, ale do Prahy se od příštího roku hned třikrát vrátí. Anna Kellnerová, manažerka týmu Prague Lions, úspěch do velké míry přisuzuje pražským fanouškům.

Jak důležitý faktor to byl?

„Myslím si, že to určitě silná karta byla. Co se tady za pět let v rámci Prague Playoffs vybudovalo, něco podobného zažiju na závodech, kde je historie dvacet, třicet let stará, kde celý národ žije koňmi. U nás ten sport není tak populární. Ale že se to takhle rozrostlo… Minulý rok byl neuvěřitelný úspěch. Jan Tops, který je zakladatel a poloviční majitel globálky, pochopil, co jsme tady dokázali vybudovat. V rámci rozhodování to mělo velkou sílu.“

Show se do Prahy vrací hned třikrát, není to víc, než jste čekali?

„My jsme s tím do toho takhle šli a chtěli jsme to takhle mít. Aby se Prague Playoffs staly tím, co jsou dnes, museli jsme do toho dát strašně moc. Jeden ročník pokračování by nejenom pro nás, ale i pro celý svět, který se sem naučil chodit, nebyl fér. Opravdu chceme, aby tady ta historie a posloupnost byla.“

Jakou atmosféru čekáte při letošním finále v Rijádu?

„Určitě tam nějaká atmosféra bude. Je to finále, dají do toho hodně energie, aby do toho publikum bylo zapojené. Ale jsem si stoprocentně jistá, že nebude ani z poloviny atmosféra, jakou fanoušci nám jezdcům poskytnou v Praze, a jakou milujeme.“

Je opravdu tak unikátní?

„Za mě je to naprosto unikátní. Když vjedete do arény, cítíte to ze všech stran. Ale i to, že nejsme koňský svět a lidi si to přisvojili, ne proto, že je tady nějaká historie sportu, ale proto, že se do toho postupně zamilovali. O to silnější to je. Bez jejich zájmu by to takové nikdy nebylo.“