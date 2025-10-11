Vlhová otevřela intimní téma: Na svahu mě ovlivňovala menstruace
Lyžařka Petra Vlhová (30) v závodech předváděla fenomenální výsledky. Na bezmála dva roky ji ale vyřadilo ze hry zranění, které si přivodila loni v lednu na svahu v Jasné. Teď už ale pracuje na návratu a ráda by vše stihla už na únorové ZOH v Itálii. V rozhovoru s Adelou Vinczeovou (44) se Petra ohlédla za jednou velmi intimní věcí, která závodnici v jejím výkonu vždy ovlivňovala...
Vrcholové sportovkyně jsou stále především ženy, jež bez ohledu na okolnosti někdy musí čelit všem výzvám, které tento fakt s sebou nese. Jednou z nich je menstruace, která dokáže ledasco ovlivnit nejen po psychické, ale také fyzické stránce.
„Mě to ovlivňuje opravdu velmi intenzivně. A stále říkám... Bože, chlapi mají tak šťastný život!“ řekla v relaci Trochu jinak Petra, kterou složité období v měsíci někdy zastihlo přímo během závodů. „Dost mě to ovlivňuje. Ať už v samotném životě nebo během výkonu. Když se stane, že to dostanu přesně v den závodů, tak vnímám, že je moje tělo úplně vyčerpané a slabé,“ popsala Vlhová, pro kterou takové situace byly těžké.
„Neumím s tím absolutně nic dělat. A když jsou v ten den závody, s tím bojuju,“ přiznala. „A samozřejmě potom lidé začnou, že proč Vlhová byla pátá, šestá... ale nevidí za tím ty ostatní věci,“ posteskla si před Vinczeovou, která navrhla, aby se sjednotily menstruační a závodní kalendáře. „Ale pak to někomu vyjde a někomu ne,“ rozesmála se Petra. „Právě podle toho! Naši hokejisté ale tedy nemají výmluvu,“ rýpla si moderátorka do výsledků slovenské reprezentace na závěr.