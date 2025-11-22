ONLINE: Wolves - Crystal Palace. Dočká se Krejčí první výhry? Souček na lavičce
Po reprezentační přestávce se opět vrací Premier League. Fotbalisté Wolves s Ladislavem Krejčím stále čekají na první ligovou výhru v této sezoně, dočkají se ve 12. kole doma proti Crystal Palace? Do akce jde i West Hamu proti Bournemouthu, Tomáš Souček začíná ale na lavičce. Oba duely mají výkop v 16:00. ONLINE přenosy z celého kola sledujte na iSportu.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|11
|8
|2
|1
|20:5
|26
|2
Chelsea
|12
|7
|2
|3
|23:11
|23
|3
Manchester City
|11
|7
|1
|3
|23:8
|22
|4
Sunderland
|11
|5
|4
|2
|14:10
|19
|5
Tottenham
|11
|5
|3
|3
|19:10
|18
|6
Aston Villa
|11
|5
|3
|3
|13:10
|18
|7
Manchester Utd.
|11
|5
|3
|3
|19:18
|18
|8
Liverpool
|11
|6
|0
|5
|18:17
|18
|9
Bournemouth
|11
|5
|3
|3
|17:18
|18
|10
Crystal Palace
|11
|4
|5
|2
|14:9
|17
|11
Brighton
|11
|4
|4
|3
|17:15
|16
|12
Brentford
|11
|5
|1
|5
|17:17
|16
|13
Everton
|11
|4
|3
|4
|12:13
|15
|14
Newcastle
|11
|3
|3
|5
|11:14
|12
|15
Fulham
|11
|3
|2
|6
|12:16
|11
|16
Leeds
|11
|3
|2
|6
|10:20
|11
|17
West Ham
|11
|3
|1
|7
|13:23
|10
|18
Burnley
|12
|3
|1
|8
|14:24
|10
|19
Nottingham Forest
|11
|2
|3
|6
|10:20
|9
|20
Wolves
|11
|0
|2
|9
|7:25
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup