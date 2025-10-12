Nová autobiografie Jaromíra Jágra JÁ68: Umím zpomalit stárnutí!
Výjimečný je v mnoha ohledech, ale v jednom je hotový unikát. Jak to, proboha, dělá, že i ve svém věku hraje hokej?! I na to dává Jaromír Jágr (53) fanouškům ve své knize odpověď. A mnozí z ní budou v šoku!
„Programů, které můžeš svému tělu dát, jsou samozřejmě stovky. Hubnutí je jen jedním z nich. Dá se to přirovnat k počítači nebo chytrému telefonu, který, když si ho koupíš, má také jen pár spouštěcích programů.
Můžeš na něm napsat zprávu, zavolat si, něco si na něj nahrát nebo si někoho vyfotit. Pak ale existují tisíce programů a aplikací, které jeho schopnosti a použití zásadně rozšiřují.
A stejné je to s tělem.
Jak už jsem psal, většina lidí ho využívá jen na základní úrovni, která ho drží při životě. Jenže ono opravdu dokáže daleko víc. Takže pokud se dnes někdo podivuje nad tím, že jsem schopný i po padesátce hrát hokej na profesionální úrovni, tak i to je spojené s určitými programy, které jsem ve svém těle nastavil a spustil.
Vyzkoušel jsem si například i to, že díky speciálnímu nastavení můžete dokonce zpomalit stárnutí těla o třicet až čtyřicet procent. Naprogramovat ho tímto směrem je dokonce o hodně jednodušší, než když chceš shodit pár kilo.
Není tam totiž takové riziko, že nepřesně vyslanou informací něco pokazíš a sám sebe ohrozíš. Anebo že tím programem negativně ovlivníš i někoho jiného. Vím, že tohle už někomu může přijít až na hraně šarlatánství. Ale kdybych to neměl vyzkoušené, nemluvím o tom.“