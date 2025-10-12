Nová autobiografie Jaromíra Jágra JÁ68: Umím zpomalit stárnutí!

Autor: as
Zná lék proti stárnutí
Autobiografi i o Jaromíru Jágrovi JÁ68 autorské dvojice Lukáš Tomek a Zdeněk Janda si můžete předobjednat na webu www.ja68.cz. Na pultech knihkupců bude k mání od 15. října.
Nejvyšší na něj dohlíží i na ledě.
S Písmem svatým i na střídačce.
Bůh Jágrovi pomáhá kočírovat život.
2005: S rodiči při Zlaté hokejce.
2004: Šéf klubu se synem během stávky NHL.
2000: Táto, jedeme domů! Jaromírové Jágrové na ruzyňském letišti po hokejistově příletu ze zámoří.
2010: Spolu ve VIP kladenského zimáku.
1991: První rok v NHL a hned Stanley Cup! Rodiče nemohli chybět!
Autoři knihy šéfredaktor deníku Sport Lukáš Tomek, redaktor Sport Magazínu Zdeněk Janda a Jaromír Jágr
Jaromír Jágr při focení
Nguyen Phuong Thao, jedna z nejrespektovanějších českých fotografek, a Jaromír Jágr během focení
Jaromír Jágr při focení pro svoji knihu
Zleva Zdeněk Janda, redaktor Sport Magazínu, Jaromír Jágr a šéfredaktor deníku Sport Lukáš Tomek
Jaromír Jágr během focení se šéfredaktorem deníku Sport Lukášem Tomkem
Exkluzivní foto z knihy Jaromíra Jágra
Jaromír Jágr se svojí mámou Annou
Jaromír Jágr s přítelkyní s Dominikou Branišovou
Jaromír Jágr byl blízko prvnímu startu v sezoně, nakonec se ale po rozbruslení převlékl do civilu.
Jaromír Jágr se připravuje na zápas
Jágr před utkáním s Vary byl na ledě.
Výjimečný je v mnoha ohledech, ale v jednom je hotový unikát. Jak to, proboha, dělá, že i ve svém věku hraje hokej?! I na to dává Jaromír Jágr (53) fanouškům ve své knize odpověď. A mnozí z ní budou v šoku!

„Programů, které můžeš svému tělu dát, jsou samozřejmě stovky. Hubnutí je jen jedním z nich. Dá se to přirovnat k počítači nebo chytrému telefonu, který, když si ho koupíš, má také jen pár spouštěcích programů.

Můžeš na něm napsat zprávu, zavolat si, něco si na něj nahrát nebo si někoho vyfotit. Pak ale existují tisíce programů a aplikací, které jeho schopnosti a použití zásadně rozšiřují.

A stejné je to s tělem.

Jak už jsem psal, většina lidí ho využívá jen na základní úrovni, která ho drží při životě. Jenže ono opravdu dokáže daleko víc. Takže pokud se dnes někdo podivuje nad tím, že jsem schopný i po padesátce hrát hokej na profesionální úrovni, tak i to je spojené s určitými programy, které jsem ve svém těle nastavil a spustil.

Vyzkoušel jsem si například i to, že díky speciálnímu nastavení můžete dokonce zpomalit stárnutí těla o třicet až čtyřicet procent. Naprogramovat ho tímto směrem je dokonce o hodně jednodušší, než když chceš shodit pár kilo.

Není tam totiž takové riziko, že nepřesně vyslanou informací něco pokazíš a sám sebe ohrozíš. Anebo že tím programem negativně ovlivníš i někoho jiného. Vím, že tohle už někomu může přijít až na hraně šarlatánství. Ale kdybych to neměl vyzkoušené, nemluvím o tom.“

 

